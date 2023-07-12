Чем полезен йод для огурцов и зачем на огороде применять зеленку.

Йод с зеленкой хороши не только в домашней аптечке - они незаменимы на огороде. Их используют не только как универсальную подкормку, но и как скорую помощь в борьбе со всякими напастями - фитофторозом, мучнистой росой и корневой гнилью. Как поливать огурцы и помидоры с йодом и зеленкой, а также где еще использовать - рассказываем в материале.

Для чего поливать огурцы йодом

Для начала разберемся, чем полезен йод для огурцов и других огородных культур. Йод - это в первую очередь антисептическое и бактерицидное средство, а также универсальная подкормка для растений. Особенно хорошо на него реагируют огурцы, помидоры, капуста, картофель, баклажаны, перец, клубника. Йод помогает бороться с большинством грибков, вирусов и бактерии - например, с фитофторозом, различными гнилями, мучнистой росой.

Рецептов использования йода на огороде есть много - мы советуем использовать проверенные.

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Универсальная подкормка с йодом

Для подкормки растений чаще всего используют водный раствор йода. Сколько капель йода на ведро воды для огурцов нужно взять? Пропорция стандартна: 40 капель препарата на 10 л воды.

Растения поливают под корень после того, как на них появились цветочки - из расчета по 0,5 л под куст. Повторяют такую подкормку через 3-4 недели.

Таким же раствором поливают перец и капусту, когда она начинает формировать кочаны (1 л под каждый куст после обильного полива).

Йод от фитофторы на помидорах и картошке

Для обработки помидоров и картофеля от фитофторы используют немного другую пропорцию: 4 капли йода + 10 л воды.

Поливают растения под корень из расчета 2 л под куст.

Молоко и йод для огурцов и помидор

Что дает молоко с йодом для огурцов? Оно питает и помогает избавиться от заболеваний, которые уже есть.

Подкормка огурцов молоком и йодом делается так: 10 л молока с водой (пропорция 1:5) + 10 капель йода.

Растения поливают под корень, такую же подкормку используют и для томатов.

Йод с молоком от мучнистой росы

Смесь молока с йодом в немного другой пропорции спасает и от вечной напасти огурцов и кабачков - мучнистой росы: 10-12 капель йода + 9 л воды + 1 л нежирного молока.

Растения опрыскивают этим раствором, можно каждые две недели, пока не исчезнет заболевание. У этого раствора есть и "побочный" эффект - он улучшает рост и повышает урожайность.

Кислое молоко и йод при разных болезнях огурцов

Кислое молоко и йод для огурцов используют для защиты от разных болезней:10 л воды + 30-40 капель йода + 1 л сыворотки или кислого молока.

Тщательно перемешать и опрыскивать огурцы 1 раз в 3 недели до начала уборки урожая.

Борная кислота и йод для завязи огурцов

Борная кислота и йод для огурцов используются для формирования завязи и также профилактики болезней: 10-15 капель йода + 0,5 ч. л. борной кислоты + 10 л теплой воды.

В этот раствор нужно добавить 1 л сыворотки и опрыскать растения. За лето достаточно 2-3 таких опрыскиваний.

Зачем нужна зеленка для огурцов и помидор

Кроме йода, эффективна против различных заболеваний и зеленка. В ее состав входит медь, которая защищает растения от заболеваний.

Зеленка от корневой гнили у огурцов

Корневую гниль лучше лечить комплексно. Сначала идет зеленка для огурцов - пропорции такие: 10 капель зеленки + 10 л воды.

Этим раствором следует полить растения, а после опрыскать листья и побеги йодным раствором: 10 мл йода + 10 л воды.

Можно использовать зеленку по-другому: 1 часть препарата + 2 части воды.

Этим раствором нужно смазать стебель огурца на 10 см от земли. Будет достаточно всего двух обработок.

Зеленка от мучнистой росы на огурцах

Довольно эффективен против болезни раствор с кисломолочной сывортокой: 2,8 л сыворотки + 5 мл зеленки.

Составом следует опрыскивать огурцы каждые 3-4 дня, пока не исчезнут признаки заболевания.

Зеленка против ложной мучнистой росы на огурцах

Здесь поможет другой раствор: 10 мл зеленки + 10 мл йода + 9 л воды + 1 л сыворотки.

Поливать растения следует утром или вечером.

Зеленка против фитофторы на помидорах

Хорошо помогает от заболевания такой раствор для опрыскивания: 10 л воды + 45 капель зеленки.

Опрыскивать томаты нужно с момента, когда растения еще молодые.

Ранее мы рассказывали, можно ли огурцы поливать пивом и зачем это делать.

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