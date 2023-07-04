Чем полезно пиво для растений и как его правильно использовать.

Подкормка пивом огорода - старое-доброе бабушкино средство. Оно проверено временем и работает не хуже комплексных удобрений. О том, какие растения можно подкормить пивом и как это делать, а также что нельзя поливать напитком - рассказываем в материале.

Чем полезно пиво для растений

Пиво как подкормку используют для многих культур. Оно укрепляет иммунитет и помогает выздороветь больным и ослабленным растениям. В пиве содержатся такие полезные вещества:

Дрожжи

Ускоряют рост побегов и корней, растения меньше болеют, дают хороший урожай и обильно цветут. Благодаря дрожжам рассада лучше переносит пикировку и приживается на новом месте.

Видео дня

Солод

Богат крахмалом, растительными белками и природными сахарами, за счет этого питает растения и ускоряет их рост. Также солод способствует размножению микроорганизмов, которые перерабатывают почву и обогащают ее азотом и калием.

Шишки хмеля

Содержат целый комплекс полезных веществ - калий, магний, железо, кальций, камедь, каротин, марганец, фосфор, селен, флавоноиды, витамины группы В.

Какие растения любят пиво

Давайте разберемся, что хорошо поливать пивом, а какие растения его не любят. Пивную подкормку, как правило, используют практически для всех огородных культур, за исключением некоторых.

Не любят пиво:

картофель,

лук,

чеснок,

листовой салат.

Если их полить пивом, то они потеряют свои полезные свойства и вкус.

Как подкармливать растения пивом

Для начала нужно взять правильное пиво - без красителей, консервантов, искусственных подсластителей и ароматизаторов. В идеале это должно быть живое пиво. Если такого нет - берите магазинное, светлое и безалкогольное. Оно должно содержать только хмель, солод, воду и дрожжи. Срок хранения должен быть не более 10 суток.

Пиво для подкормки можно использовать в чистом виде, а можно разбавить.

Чаще всего пиво разбавляют водой в пропорции 1:10. Берут отстоянную, талую или мягкую колодезную воду.

Если хотите использовать пиво в чистом виде, то нужно его открыть, перелить в банку и оставить на 12 часов в прохладном месте - чтобы улетучились вредные соединения.

Поливают растения под корень, стараясь не попадать на листики. Предварительно их нужно полить обычной водой. Разбавленного пива нужно 500 мл для одного растения, неразбавленного - достаточно 100 мл на каждое.

Увлекаться пивными подкормками нельзя, можно навредить - достаточно будет поливать растения 1 раз в 2-3 недели.

Ранее мы рассказывали, что нельзя удобрять дрожжами и почему.

Вас также могут заинтересовать новости: