Подкормка пивом огорода - старое-доброе бабушкино средство. Оно проверено временем и работает не хуже комплексных удобрений. О том, какие растения можно подкормить пивом и как это делать, а также что нельзя поливать напитком - рассказываем в материале.
Чем полезно пиво для растений
Пиво как подкормку используют для многих культур. Оно укрепляет иммунитет и помогает выздороветь больным и ослабленным растениям. В пиве содержатся такие полезные вещества:
- Дрожжи
Ускоряют рост побегов и корней, растения меньше болеют, дают хороший урожай и обильно цветут. Благодаря дрожжам рассада лучше переносит пикировку и приживается на новом месте.
- Солод
Богат крахмалом, растительными белками и природными сахарами, за счет этого питает растения и ускоряет их рост. Также солод способствует размножению микроорганизмов, которые перерабатывают почву и обогащают ее азотом и калием.
- Шишки хмеля
Содержат целый комплекс полезных веществ - калий, магний, железо, кальций, камедь, каротин, марганец, фосфор, селен, флавоноиды, витамины группы В.
Какие растения любят пиво
Давайте разберемся, что хорошо поливать пивом, а какие растения его не любят. Пивную подкормку, как правило, используют практически для всех огородных культур, за исключением некоторых.
Не любят пиво:
- картофель,
- лук,
- чеснок,
- листовой салат.
Если их полить пивом, то они потеряют свои полезные свойства и вкус.
Как подкармливать растения пивом
Для начала нужно взять правильное пиво - без красителей, консервантов, искусственных подсластителей и ароматизаторов. В идеале это должно быть живое пиво. Если такого нет - берите магазинное, светлое и безалкогольное. Оно должно содержать только хмель, солод, воду и дрожжи. Срок хранения должен быть не более 10 суток.
Пиво для подкормки можно использовать в чистом виде, а можно разбавить.
Чаще всего пиво разбавляют водой в пропорции 1:10. Берут отстоянную, талую или мягкую колодезную воду.
Если хотите использовать пиво в чистом виде, то нужно его открыть, перелить в банку и оставить на 12 часов в прохладном месте - чтобы улетучились вредные соединения.
Поливают растения под корень, стараясь не попадать на листики. Предварительно их нужно полить обычной водой. Разбавленного пива нужно 500 мл для одного растения, неразбавленного - достаточно 100 мл на каждое.
Увлекаться пивными подкормками нельзя, можно навредить - достаточно будет поливать растения 1 раз в 2-3 недели.
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