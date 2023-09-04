Существует много вариантов того, что посадить в сентябре на даче, огороде и в саду.

Сентябрь ассоциируется у нас со сбором урожая и заготовлением консервации, но на самом деле сезон посевов в этом месяце ещё продолжается. В сентябре высаживают растения, для иммунитета которых полезна зимовка в земле. Их обязательно стоит успеть посадить осенью, иначе они не получат нужную закалку и не переживут первые морозы.

Также посадить в сентябре можно быстрорастущие растения, из которых вы успеете собрать урожай до наступления морозов. Такие культуры созревают за несколько недель. Мы подробно рассказали, что посадить в сентябре в саду и на огороде.

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Озимый лук и чеснок

Посадка озимого лука - самый очевидный вариант того, что можно посадить на огороде в сентябре. Для этого обязательно нужно купить именно озимые сорта лука, которые легко переносят короткий световой день. Высаживают его с 3-4 недели сентября, а собирают с июля.

Озимый чеснок можно сажать с конца сентября и до первых чисел ноября. Очень важно, чтобы посадочный материал подходил для зимовки в земле.

Петрушка

Петрушку можно посеять в конце сентября или в начале октября, если наступили морозы. Заморозков это растение не боится, но всходит чуть хуже. Поэтому при посеве петрушки на зиму используйте больше семян, чем при весенней посадке.

Редис

Редис относится к неприхотливым овощам, которые не боятся осенних морозов и быстро дают урожай. А ещё осенью гораздо меньше вредителей этого овоща. В сентябре можно посадить скороспелые сорта, которые созреют уже через 2-3 недели. Семена сажают в борозды глубиной 2 см.

Клубника

Клубника относится к тем растениям, которые при осенней посадке приживаются даже лучше, чем при весенней. Кроме того, посаженная на зиму клубника уже следующей весной даст урожай. А если посеять семена в марте, то в этом году ягод уже не дождетесь.

Посадка клубники осенью проводится с начала сентября до середины августа. Важно посеять ягоду за 20-30 дней до начала первых серьезных заморозков, иначе растение не успеет укорениться и замерзнет. Работу выполняют в сухой и пасмурный день. Обязательно выделите под клубнику место, которое летом не будет в тени.

Салаты

Большинство видов салатов и пряностей не боятся даже минусовой температуры и быстро дадут урожай. Если посадите их в сентябре, то успеете собрать свежий урожай в течение пары недель. Важно помнить, что салаты быстро высасывают из почвы питательные вещества, поэтому перед их посевом почву рекомендуется удобрить.

Вот какую зелень можно посадить в сентябре:

горох (микрозелень) - созреет через 20 дней;

(микрозелень) - созреет через 20 дней; листовая горчица - выдерживает даже минусовые морозы, созревает через 2-3 недели;

- выдерживает даже минусовые морозы, созревает через 2-3 недели; кресс-салат - можно срезать через 12-15 дней после появления всходов;

- можно срезать через 12-15 дней после появления всходов; салат-латук - выдерживает любые заморозки, срезать можно через месяц;

- выдерживает любые заморозки, срезать можно через месяц; руккола - созревает за 2-3 недели и неприхотлива в уходе;

- созревает за 2-3 недели и неприхотлива в уходе; шпинат - можно посеять в начале сентября и к концу месяца накрыть пленкой, созреет он через несколько недель.

В агромагазинах можно также купить редкие и необычные сорта зелени, которые отличаются скороспелостью.

Цветы

Сентябрь подходящий месяц для посева многих цветов. Если посадить цветы в сентябре, то они будут меньше подвержены заболеваниям и быстрее зацветут.

В самом начале месяца высеивают первоцветы с мелкими луковицами - это пролески, подснежники, мускари, крокусы.

А вот какие цветы посадить можно посадить в сентябре в течение месяца:

нарциссы;

гиацинты;

тюльпаны;

астры;

бархатцы(в конце сентября).

Вот какие многолетние цветы можно посадить в сентябре:

пионы;

гортензии;

дельфиниумы;

маргаритки;

клематисы;

флоксы;

незабудки.

Перед посадкой не забудьте разрыхлить почву на клумбе и внести калийные или азотные удобрения - в зависимости от того, что предпочитают выбранные цветы.

Розы

Отдельно от остальных цветов упомянем розу - королеву клумбы. Высаживать её можно с третьей декады сентября до середины октября. Тогда цветок успеет укорениться в земле до заморозков. Посаженные в сентябре розы нужно будет окучить в ноябре, а на зиму накрыть пленкой.

Малина

В начале-середине сентября можно посадить саженцы малины. Тогда уже в начале лета или даже весной кусты дадут первый урожай. Для посадки отбирают корневые отпрыски из большого здорового куста. Высаживают их на солнечном участке и обильно поливают. Перед посадкой рекомендуется удобрить землю навозом.

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