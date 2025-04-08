Правильное удобрение для баклажан при посадке помогает вырастить крупные и красивые плоды и приблизить сбор урожая.

Баклажаны - капризные и довольно "прожорливые" овощи, поэтому еще на этапе высадки рассады в открытый грунт им нужны подкормки. Они помогают вырастить крупные и красивые плоды и приблизить сбор урожая. Вот что кладут в лунку при посадке баклажан опытные огородники.

Что класть в лунки при посадке баклажан

Подкормить баклажаны можно как органическими, так и минеральными удобрениями. Если говорить об органике, то при посадке овощей добавляют:

перегной - он богат азотом, который улучшает рост растений и укрепляет их иммунитет, в лунку нужно положить по 1-2 горсти перегноя, сверху присыпать тонким слоем грунта и уж затем сажать;

торф - добавляют по две горсти, если почва песчаная, торф улучшает ее структуру и повышает урожайность, низинный торф используют для более кислотной почвы, а верховой – для более щелочной;

речной песок - две-три горсти песка добавляют, чтобы улучшить дренаж почвы и позволить влаге лучше проникать к корням растений;

древесную золу - она имеет антисептические свойства и защищает от бактерий, личинок насекомых и спор, золу добавляют по 2 ст. л. в одну лунку.

Если говорить о том, что добавить в лунку при посадке баклажан из минеральных удобрений, то это могут быть:

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аммиачная селитра и мочевина - они снабжают растения азотом, способствуют более быстрому росту, достаточно положить в лунку 1 ч. л. любого из этих удобрений, смешав их с деревесной золой и суперфосфатом;

суперфосфат - источник фосфора, который укрепляет корни, увеличивает урожай и улучшает вкус "синеньких", чаще всего берут двойной суперфосфат, в котором в 2 раза больше фосфора и вносят его вместе с сульфатом калия по 1 ст. л. каждого.

Важно: аммиачная селитра и мочевина неиспользуются одновременно с перегноем.

Также при посадке баклажанов следует выбрать для них подходящее место и сделать правильные лунки:

овощи любят солнечные и защищенные от ветра участки;

лучше всего сажать баклажаны на грядке, где до этого росли капуста, огурцы, кабачки, лук, бобовые, но вот после картошки их лучше не сажать – колорадские жуки не дадут рассаде даже подрасти;

лунки для рассады баклажанов следует делать примерно 30 на 30 см, чтобы корням не было тесно, иначе это может отразиться на урожае.

Почва, как уже говорили, должна быть достаточно рыхлой. Неплохо будет также первое время накрывать рассаду агроволокном (или другим укрывным материалом), чтобы уберечь от палящего солнца.

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