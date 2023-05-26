Как оказалось, свекольная вода имеет невероятное воздействие на комнатные растения.

Многие хозяюшки даже не догадываются, вода после варки свеклы для растений имеет невероятное свойство. Однако не все знают, чем полезна свекольная вода и как правильно ее приготовить. Так вот: садоводы раскрыли все секреты, благодаря которым вы будете в восторге от своих растений.

Чем полезна свекольная вода - главные свойства

Эта вода обладает минеральными веществами - калием, магнием, фосфором, марганцем и фтором, что оказывает положительное воздействие на цветы. С ее помощью они будут быстрее расти, а также снизится риск заболеваний. Однако важно знать, что поливать такой водой можно только те растения, которые дают цветы и плоды.

Какие цветы можно поливать свекольной водой:

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⦁ фиалки,

⦁ герани,

⦁ бигонии,

⦁ каланхоэ,

⦁ алоэ,

⦁ кротон,

⦁ драцену.

Важно: суккуленты, кактусы, орхидеи и азалии поливать свекольной водой нельзя, так как вы можете их "убить".

Чем поливать цветы, чтобы они быстрее росли - средство на миллион

В первую очередь вам нужно почистить свеклу и нарезать на кусочки. Залейте ее водой и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь и оставьте ее на плите до полной готовности. Затем дайте воде остыть и достаньте оттуда овощ. Важно: хранить свекольную воду нужно только в холодильнике.

Если вы не знаете, что делать с водой, в которой варилась свекла, дальше, то здесь все просто. Разведите ее с проточной водой в соотношении 1:1 и добавьте немного подсластителя. После этого можете смело поливать цветы.

При этом опытные садоводы рекомедуют делать это не чаще одного раза в неделю, и обязательно не в период цветения. Будьте осторожны при поливе, так как свекольная вода не должна попадать на цветы и плоды.

Как видите, все гениальное - просто. Сделайте такой раствор из свеклы, и вы сразу увидите, как ваши растения станут еще красивее и здоровее.

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