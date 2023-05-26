Многие хозяюшки даже не догадываются, вода после варки свеклы для растений имеет невероятное свойство. Однако не все знают, чем полезна свекольная вода и как правильно ее приготовить. Так вот: садоводы раскрыли все секреты, благодаря которым вы будете в восторге от своих растений.
Чем полезна свекольная вода - главные свойства
Эта вода обладает минеральными веществами - калием, магнием, фосфором, марганцем и фтором, что оказывает положительное воздействие на цветы. С ее помощью они будут быстрее расти, а также снизится риск заболеваний. Однако важно знать, что поливать такой водой можно только те растения, которые дают цветы и плоды.
Какие цветы можно поливать свекольной водой:
⦁ фиалки,
⦁ герани,
⦁ бигонии,
⦁ каланхоэ,
⦁ алоэ,
⦁ кротон,
⦁ драцену.
Важно: суккуленты, кактусы, орхидеи и азалии поливать свекольной водой нельзя, так как вы можете их "убить".
Чем поливать цветы, чтобы они быстрее росли - средство на миллион
В первую очередь вам нужно почистить свеклу и нарезать на кусочки. Залейте ее водой и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь и оставьте ее на плите до полной готовности. Затем дайте воде остыть и достаньте оттуда овощ. Важно: хранить свекольную воду нужно только в холодильнике.
Если вы не знаете, что делать с водой, в которой варилась свекла, дальше, то здесь все просто. Разведите ее с проточной водой в соотношении 1:1 и добавьте немного подсластителя. После этого можете смело поливать цветы.
При этом опытные садоводы рекомедуют делать это не чаще одного раза в неделю, и обязательно не в период цветения. Будьте осторожны при поливе, так как свекольная вода не должна попадать на цветы и плоды.
Как видите, все гениальное - просто. Сделайте такой раствор из свеклы, и вы сразу увидите, как ваши растения станут еще красивее и здоровее.
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