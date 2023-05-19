В народе пионы считаются царями цветов, а все из-за их благородного вида. Поэтому логично, что они требуют максимального ухода и подкормки, чтобы цветение было просто невероятным.
Ранее УНИАН рассказывал, можно ли добавлять йод в цветы, а сейчас вы узнаете, как удобрять пионы весной.
Роскошные пионы - чем удобрять цветы
Пионы - неприхотливые цветы, однако за ними тоже нужен специальный уход, если вы хотите, чтобы ваш домашний ботанический сад радовал глаз не только вам, но и всем окружающим.
Чем лучше удобрять пионы - в списке ниже:
- Аммиачная селитра
Если вы задаетесь вопросом, чем удобрять пионы весной, то мы готовы поделиться с вами несколькими лайфхаками. Знали ли вы, что аммиачная селитра творит чудеса с растениями? Вам понадобится всего одна столовая ложка средства и пять литров воды. Разведите аммиачную селитру в воде и полейте этим раствором корень пионов. Важно: один такой раствор предназначен для одного куста.
- Азотно-калийные удобрения
Азотно-калийные удобрения - это то, что любят пионы. Для подкормки вам понадобится 10–15 г азота и 10–20 г калия на куст. Однако одного раза будет недостаточно. В период бутонизации этот процесс нужно будет повторить.
- Хлебная подкормка
Опытные садоводы точно знают, чем подкормить пионы для обильного цветения. Так вот, они рекомендуют для этих целей использовать хлеб. Его нужно залить водой и оставить до набухания. Затем нужно добавить десятикратное количество воды и полить этим кусты пионов. Остатки хлеба можно прикопать в землю вокруг куста.
Прислушаясь к этим советам, вы будете восхищены цветением пионов, а ваши соседи будут вам только завидовать.