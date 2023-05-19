Эти цветы неприхотливы в уходе, однако удобрение сделает их еще лучше.

В народе пионы считаются царями цветов, а все из-за их благородного вида. Поэтому логично, что они требуют максимального ухода и подкормки, чтобы цветение было просто невероятным.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли добавлять йод в цветы, а сейчас вы узнаете, как удобрять пионы весной.

Роскошные пионы - чем удобрять цветы

Пионы - неприхотливые цветы, однако за ними тоже нужен специальный уход, если вы хотите, чтобы ваш домашний ботанический сад радовал глаз не только вам, но и всем окружающим.

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Чем лучше удобрять пионы - в списке ниже:

Аммиачная селитра

Если вы задаетесь вопросом, чем удобрять пионы весной, то мы готовы поделиться с вами несколькими лайфхаками. Знали ли вы, что аммиачная селитра творит чудеса с растениями? Вам понадобится всего одна столовая ложка средства и пять литров воды. Разведите аммиачную селитру в воде и полейте этим раствором корень пионов. Важно: один такой раствор предназначен для одного куста.

Азотно-калийные удобрения

Азотно-калийные удобрения - это то, что любят пионы. Для подкормки вам понадобится 10–15 г азота и 10–20 г калия на куст. Однако одного раза будет недостаточно. В период бутонизации этот процесс нужно будет повторить.

Хлебная подкормка

Опытные садоводы точно знают, чем подкормить пионы для обильного цветения. Так вот, они рекомендуют для этих целей использовать хлеб. Его нужно залить водой и оставить до набухания. Затем нужно добавить десятикратное количество воды и полить этим кусты пионов. Остатки хлеба можно прикопать в землю вокруг куста.

Прислушаясь к этим советам, вы будете восхищены цветением пионов, а ваши соседи будут вам только завидовать.

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