Чем подкормить орхидею и как правильно вносить удобрения - собрали лучшие советы для цветоводов.

Капризность и требовательность орхидей равна их красоте. Самостоятельно вырастить и не погубить королевский цветок - задача со звездочкой. Владельцы этих хрупких культур часто не знают, как заставить цвести орхидею. Добиться этого можно подкормками, но важно также не навредить. Если переборщить или выбрать неправильное время, то рискуете сжечь листья цветка.

Когда нельзя удобрять орхидею

Перед тем, как удобрить орхидею в домашних условиях, запомните, когда эти цветы подкармливать нельзя:

в первые недели после покупки или пересадки;

во время болезни;

во время активного цветения;

в период покоя, когда на цветке ничего не растет (иначе орхидея нарастит листки, но не зацветет).

Можно удобрять орхидеи в период роста, когда появляются молодые листочки или увеличиваются корни. Также цветок удобряют до цветения (появились первые бутоны, но ещё не распустились), но не во время него, иначе цветки быстро завянут.

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Как подкармливать орхидею

Орхидеи - это те цветы, которые лучше недокормить, чем перекормить. Избыток удобрения может сжечь корни и листики. Подкармливая орхидею, никогда не превышайте указанную на упаковке дозировку. Периодичность подкормки - раз в 2-3 недели.

Удобрение лучше вносить утром или в пасмурную погоду, чтобы снизить вероятность ожогов. Перед внесением средства опрыскайте листья. За день до подкормки полейте цветок.

Американское общество орхидей рассказало, чем подкормить орхидею, чтобы зацвела быстрее. Специалисты советуют использовать универсальное сбалансированное удобрение "20-20-20", которое после приготовления стоит разбавить водой в соотношении 1:4. Вносите такую подкормку при каждом поливе.

В целом для удобрения орхидеи рекомендуется использовать минеральные средства - они наиболее эффективны. Они бывают нескольких видов:

азотные - вносят в самом начале вегетационного периода для набора зеленой массы;

- вносят в самом начале вегетационного периода для набора зеленой массы; фосфорные - нужны для обильного цветения, вносят за 1-2 месяца до предполагаемого начала цветения, но после появления бутонов прекращают;

- нужны для обильного цветения, вносят за 1-2 месяца до предполагаемого начала цветения, но после появления бутонов прекращают; калийные - вносят в период роста корней для защиты от грибка;

- вносят в период роста корней для защиты от грибка; сбалансированные - подкармливают в период роста и в период распускания цветочных бутонов.

Вносить удобрение можно корневым способом или на листья, если это цветок без корней.

Подкормка орхидей народными средствами

Опытные цветоводы не рекомендуют подкармливать орхидею навозом, настойками травы и другими народными средствами. В органике размножаются болезнетворные растения, из-за чего в субстрате накапливается гниль. Кроме того, такие подкормки бесполезны для этого цветка. Орхидея растет не из субстрата, а на коре, куда органика не проникает.

Однако есть одно супер-секретное домашнее средство, чем подкормить орхидею, чтобы она зацвела. О нем рассказала в своем блоге профессиональная заводчица орхидей Аманда Мэтьюз. Чтобы орхидеи пышно цвели, подкормите их рисовой водой.

По словам Аманды, это лучшее удобрение для орхидей из домашних средств. Рисовая вода укрепляет корни, питает цветок азотом, калием и фосфором, которыми богаты зерна риса, а также обеспечивает растение аминокислотами, кальцием, фосфором, железом, цинком и рибофлавином.

Вот как приготовить рисовую воду: просто замочите горсть крупы в кастрюле воды. Прополощите зерна, чтобы вода стала мутно-белой. Не добавляйте соль! Аманда Мэтьюз советует поливать орхидеи в каждый третий полив вместо обычной воды.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя держать орхидеи дома неопытным цветоводам.

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