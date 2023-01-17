УНИАН рассказал, чем могут быть опасны орхидеи дома, и в каких случаях стоит отказаться от их покупки.

Нежные и изящные орхидеи невозможно не любить, но покупать такие растения в дом - не всегда хорошая идея. Многие любители цветов интересуются, почему нельзя держать дома орхидеи, и в каких случаях лучше купить цветы попроще. УНИАН назвал четыре такие причины, но актуальны ли они для вас - решать вам.

Ранее мы также рассказывали, почему нельзя выращивать в доме фиалки.

Сложный уход

Орхидеи - такие же капризные, как и красивые. Они не прощают ошибок и не подходят для неопытных цветоводов. Орхидеям нужен особый грунт из субстрата, а также регулярные и правильные поливы и пересадки. Эти цветы очень светолюбивые, но при этом не любят прямых солнечных лучей. Орхидеи точно не подходят для людей, которые редко бывают дома или часто забывают поливать цветы.

Видео дня

Влияние на здоровье

Орхидеи могут оказывать реальное негативное влияние на здоровье, особенно если они стоят в спальне. Пыльца из цветков орхидеи может вызывать сонливость, головную боль, кашель, першение в горле и слезоточивость, при чем не только у аллергиков.

Если вы всё же решили купить домой орхидеи, то не ставьте их в спальне, на обеденном столе и возле рабочего места.

Негативная энергетика

Орхидеи являются растениями-паразитами, которые растут на коре деревьев или пеньках. Этому цветку часто приписывают способность "высасывать" энергию из человека. Многие эзотерики считают, что орхидеи подавляют личность и энергетику слабых и уставших людей, вызывают непонятное беспокойство и апатию.

Впрочем, это мнение не подкреплено наукой. Но суеверным людям от покупки орхидей лучше отказаться, особенно если вы часто чувствуете усталость и бессилие.

Приметы об орхидеях

Ещё одно суеверие, не подтвержденное наукой, состоит в том, что орхидеи считаются "женским" цветком. Эзотерики говорят, что растение раскрывает женскую силу и привлекательность, продлевает молодость и в целом приносит удачу в женский дом. Но покупать или дарить орхидеи мужчинам не рекомендуется - по приметам, этот цветок питается мужской энергией и даже может влиять на мужское либидо.

Если в доме есть мужчина, но расставаться с цветком не хочется - его лучше поставить в то место, где мужчина редко бывает. И ухаживать за цветком стоит женщине.

Вас также могут заинтересовать новости: