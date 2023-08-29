Рассказываем, нужно ли поливать огурцы в августе и зачем нужна внекорневая подкормка огурцов в августе.

В конце лета урожай большинства овощей выходит на финишную прямую, однако многим хочется продлить этот период еще немного. Если знать, чем подкормить огурцы в конце плодоношения, то можно хрустеть вкусными овощами даже в сентябре.

Как продлить плодоношение огурцов в августе

Итак, начнем с главного - как часто нужно поливать огурцы в августе. В это время достаточно будет поливать их раз в 10 дней.

Хорошо себя в подкормке зарекомендовали суперфосфат и сульфат калия. Используйте их согласно инструкции на упаковке три раза в месяц.

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Эти средства также входят в перечень того, чем подкормить огурцы в августе в теплице. В этом случае советуют брать по 1 столовой ложке каждого средства на ведро воды.

Также можно использовать птичий помет. Его разводят в воде при соотношении 1:20. Под один куст огурцов рекомендуется вливать не более поллитра такого настоя. Кроме этого можно взять настой коровяка. На 5 литров нужно взять 1 кг навоза. Неделю оставляем их побродить, а затем снова разбавляем водой в пропорции 1:10. После этого можно использовать для полива растений.

Опытные садоводы советуют, чем подкормить огурцы в августе во время плодоношения, а именно - каждые две недели вносить небольшое количество удобрений. Разводим в 5 л воды 15-20 г комплексного удобрения (так проще, чем компоновать все разновидности по отдельности) и каждые две недели поливаем кусты.

Чем опрыскать огурцы в августе - народные средства для продления урожая

Если не хотите использовать магазинные удобрения, то можно взять молоко или молочную сыворотку. Литр жидкости нужно добавить в ведро теплой отстоявшейся воды. Также можно развести одну таблетку аскорбиновой кислоты на ведро воды и вносить в грунт каждые 15 дней.

Ранее мы рассказывали, зачем поливать огурцы сахаром.

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