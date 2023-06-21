Помидоры являются одной из самых распространенных культур у дачников. Чтобы собрать со своей грядки хороший урожай, нужно вовремя обрабатывать рассаду. Чем опрыскать томаты от болезней и вредителей - читайте в материале.
- Чем обработать помидоры от вредителей народными средствами
- Препараты для обработки томатов от болезней - что советуют опытные дачники
- Чем полить помидоры, чтобы они не болели - подручное средство
Чем обработать помидоры от вредителей народными средствами
Есть разнообразные народные средства от вредителей помидор, и самое простое из них обычная кухонная соль. Опытные овощеводы отмечают, что опрыскивание томатов от вредителей солевым раствором предотвратит напасть колорадских жуков, появление тли и медведки.
Для приготовления раствора для опрыскивания томатов нужно взять:
- 1 стакан соли;
- 10 л воды.
Обработку следует проводить раз в месяц с начала цветения до конца плодоношения.
Такой же раствор спасет растения от грибков, таких как фитофтороз, альтернариоз, бактериоз. Но обработка томатов от грибковых заболеваний солевым раствором требует деликатного подхода, поскольку чрезмерное и частое его применение чревато ожогами у растений, вплоть до их гибели.
Препараты для обработки томатов от болезней - что советуют опытные дачники
Из недорогих подручных средств подойдут, кроме соли, еще йод, зеленка и зола.
Йодный раствор готовится из расчета 2 мл йода на 10 л воды, а зеленки потребуется 3 мл на 10 л воды. Огородники с опытом отмечают, что такие растворы снизят риск появления грибковых заболеваний на томатах до минимума.
А от фитофтороза помидоры можно спасти золой. Для этого метода нужно смешать:
- 300 г древесной золы;
- 10 л воды.
Смеси дать настояться, а потом процедить и опрыскивать растения.
Чем полить помидоры, чтобы они не болели - подручное средство
Это средство - лимонная кислота. Именно она поможет не допустить вершинную гниль на плодах, а также приумножит урожай.
Чтобы предотвратить эту болезнь, нужно 2 ч. л. лимонной кислоты растворить в 10 л воды и обрабатывать рассаду с интервалом в две недели, после того как она начнет цвести и до созревания помидоров.
А для полива следует взять 10 л воды и растворить в ней 1 ч. л. лимонной кислоты. Средством поливать рассаду нужно ежемесячно с мая до августа включительно. Огородники поделились, что это сделает плоды крупными и повысит урожайность.
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