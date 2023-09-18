Чтобы получить хороший урожай, надо знать, чем подкормить капусту для быстрого роста.

Заключительный сбор урожая поздних сортов капусты проводят перед первыми серьезными заморозками, то есть в конце октября - начале ноября. Чтобы урожай вас порадовал, нужно быть в курсе, чем подкормить позднюю капусту, о чем мы и расскажем в материале.

Чем лучше всего подкармливать капусту – лучшие средства

Удобрение для капусты осенью, которое должно быть четвертой подкормкой в сезоне, вносится приблизительно за несколько недель до сбора урожая. Для этого принято использовать те же удобрения, которые вносили на третий раз. Поэтому узнать, чем подкормить капусту в грунте, не составит труда: ее можно удобрять веществами органического и минерального происхождения.

Дело в том, что в этот период уже происходит формирование самой головки капусты, поэтому ей нужны калий и фосфор. В этом случае для подкормки можно брать суперфосфаты и нитрофоску. Также можно вносить диаммофос или же раствор сернокислого калия.

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Чем подкормить капусту, чтобы быстрее росла – эффективный метод

Многие хозяева задаются вопросом, чем подкормить капусту для быстрого роста. Чтобы ускорить этот процесс, нужно внести кальциевую подкормку на влажную землю возле капусты. Стакан гашеной извести растворяем в 10 литрах воды и поливаем корни растения (не более литра под одно).

Необходимо знать, чем подкормить капусту, чтобы кочаны были плотным. Здесь лучшим вариантом будет все та же нитрофоска в расчете по литру раствора на одно растение. Неплохой эффект имеет и подкормка с использованием раствора борной кислоты: не более 2 г на литр воды. Также капусту можно полить кальциевой селитрой: на более 25 г на литр воды.

Чем подкормить капусту - народные средства

Огородники подсказывают, какие удобрения любит капуста из перечня народных методов и веществ. Для поздней подкормки отлично подходят такие средства:

Древесная зола, "проваренная" в кипятке: в ведро воды бросаем полкило золы.

Смесь птичьего помёта и настоя из золы в пропорции 1:2, разведенная в 15 литрах воды.

Смешанный с азофоской коровяк: на ведро воды берем литр коровяка, который настоялся, и около 25 г азофоски.

Важно помнить, что капусте на любой стадии роста нужна хорошо удобренная перегноем или компостом почва, а для формирования больших кочанов нужен магний.

Ранее мы писали, как понять, что пора собирать капусту, описав верные признаки и сроки уборки.

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