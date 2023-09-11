Далеко не все дачники знают, когда собирать урожай капусты - если ошибиться, то и качество овощей будет не таким, как хотелось бы. Особенно это касается популярных белокочанной и краснокочанной капусты, которую выращивают многие огородники. УНИАН расскажет, как и когда правильно срезать кочаны.
Когда созревает поздняя капуста - точные сроки
В первую очередь важно понимать, что время сбора зависит от сорта - раннеспелую и среднеспелую убирают в июне и августе соответственно. В сентябре нужно обращать внимание на среднепоздние и поздние сорта. Первые созревают, спустя 110-135 дней после появления всходов. Как правило, это сентябрь - начало октября. Вторые (поздние) нужно собирать после всех остальных, но до того, как температура воздуха опустится ниже -5 градусов - примерно в октябре-ноябре.
Рассказываем, как понять, что капуста созрела:
- кочаны гладкие и блестящие, а на ощупь плотные;
- если сжать капусту, услышите характерный хруст;
- верхние листья синеватого оттенка;
- нижние листья сохнут и желтеют.
Все эти признаки говорят о том, что можно смело начинать уборку капусты, но и это важно делать по правилам.
Как срезать капусту - пошаговая инструкция
Учитывайте, что важен не только срок, когда надо убирать капусту белокочанную, но и нюансы, как правильно это делать. Во-первых, подберите для таких действий период сухой и ясной погоды, при срезке оставляя 3 см кочерыжки и несколько листьев. Во-вторых, после сбора урожая просушите кочаны в теплом и сухом помещении. И, наконец, рассортируйте овощи - если планируете хранить капусту долго, то для таких целей оставляйте только целые экземпляры без признаков гнили и повреждений, остальные можно использовать в кулинарии.
Когда убирать краснокочанную капусту и другие сорта
На самом деле, такой сорт капусты не отличается от белокочанной только цветом листьев - в остальном рекомендации по сбору урожая такие же. И сроки, и правила совпадают, поэтому ориентируйтесь на рекомендации выше.
Цветную капусту поздних сортов можно собирать до середины сентября. Если головки овощи в диаметре 11-15 см, вес кочана от 0.5 до 1 кг, а головки упругие и плотные, то можете смело начинать уборку. Срезать цветную капусту надо на 2 см ниже последнего листа. Учитывайте, что если этот сорт перезреет, то головки начнут темнеть и разваливаться - в пищу употреблять такую капусту уже будет нельзя.