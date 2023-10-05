Рассказываем, как правильно обрезать вишневые деревья осенью и зачем это нужно делать.

Опытные садоводы говорят, что обрезка плодовых деревьев - обязательная процедура, ведь без нее растение стареет и теряет способность к активному плодоношению. УНИАН выяснил, как правильно сделать обрезку вишни и какой месяц выбрать для этого.

Когда нужно обрезать вишню осенью - точные сроки

Идеальное время для такой процедуры - с сентября по ноябрь, причем, отталкиваться следует от температуры воздуха. Чем выше держится столбик термометра - тем позже нужно обрезать вишню.

Также обращайте внимание на листву - если она опала, то сокодвижение в дереве остановлено, а значит растение легче перенесет обрезку.

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Затевать ее лучше в сухую погоду - при высокой влажности и сырости есть шанс, что дерево "подхватит" какую-нибудь болезнь. Кроме того, важно успеть до первых заморозков - при минусовой температуре обрезка деревьев строго запрещена.

ВАЖНО: если вы не знаете, как правильно обрезать молодую вишню осенью, то запомните, что делать этого нельзя. Неокрепшие саженцы и молодые растения не перенесут подобной процедуры в это время года, лучше провести ее весной или летом.

Как правильно обрезать вишню осенью - инструкция

Выяснив, когда можно делать обрезку вишни, запаситесь необходимым набором инструментов:

секатором;

садовым ножом;

садовой пилой.

Обязательно все инструменты обработайте спиртом, марганцовкой или раствором железного купороса и приготовьте садовый вар.

Далее определитесь, как вы будете обрезать вишню - на почку или на кольцо. Первый метод используют при частичном удалении побега - угол среза должен быть равен 45 градусам, направление - наружу кроны.

Основная цель осенней обрезки - прореживание, то есть, удаление лишних веток. Это необходимо для того чтобы растение не тратило жизненные силы на развитие ненужных ростков. Проведите тщательный осмотр дерева и обрежьте:

сухие "мертвые" ветки;

поврежденные со следами инфекции;

побеги, которые растут внутрь ствола;

загущающие ветки;

ветви, растущие вниз;

прикорневую поросль.

В целом, важно убрать абсолютно все лишние ветки, даже если они растут внизу, сбоку, сверху или на других ветвях. Можно "растянуть" процедуру на годы - обильная обрезка за один раз негативно скажется на состоянии дерева, в результате оно погибнет.

Помните, что у старой вишни нужно обрезать 60-90 см с верхушки, с молодыми деревьями так можно поступать, только если им более двух лет, при этом каждый год в стволе дерево наращивает минимум 75 см.

Если вы разберетесь, как и когда правильно обрезать вишню, то получите более прозрачный ствол, на котором каждая здоровая ветка будет получать достаточно света, а больные и слабые не сломаются под воздействием заморозков.

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