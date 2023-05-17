Она попросила не лезть в ее личную жизнь.

Украинская певица Кристина Соловий и поэт Сергей Жадан неоднократно провоцировали слухи о своем романе, однако никаких официальных комментариев не давали.

Однако поклонники все же убеждены, что они вместе. Причин для такого обсуждения всего две. Во-первых, Жадан разводится со своей супругой. Во-вторых, недавно его заметили с Соловий, когда они прогуливались за ручку.

В интервью для радио "Львовская волна" Кристина все же высказалась о вероятных отношениях с поэтом.

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"Да, отвечаю вам и всем, кто интересуется. Мне очень приятно, что есть внимание не только к моему творчеству, но и к личной жизни, но я буду очень благодарна, если вы оставите ее для меня. Я никогда не говорила о своей личной жизни и не собираюсь. Спасибо", - сказала знаменитость.

Отметим, слухи об их романе появились еще после того, как Жадан снялся в клипе Соловий на песню "Юність". Тогда они страстно поцеловались прямо на съемочной площадке.

Позже Жадан сказал, что снялся в клипе не ради денег, а чтобы помочь своей подруге.

Напомним, Жадан и Соловий не сумели скрыть тайное свидание.

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