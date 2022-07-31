В сети набирает популярности хит "Ніяких пробачень", в котором поется о силе нашей страны, единстве украинского духа, и о том, что российские оккупанты на коленях кричат "Слава Украине!"
"Земля прадідів моїх залита кров'ю
Всі жахіття, що спіткали нас з тобою
Це наша земля, руки геть від України
Йдіть до дідька, нелюди
Родина вся єдина", - поют украинские артисты LAO-D и BOLOTOV.
Пользователи сети активно снимают видео под этот патриотический трек. На видео можно увидеть и президента Владимира Зеленского, который не бросил свою страну. Также в роликах есть и друзья нашей страны, лидеры других стран, поддерживающих нас в этой битве.
Самые душераздирающие кадры связаны с украинскими семьями, которых разлучила война.
Кроме того, фолловеры отмечают, что эта песня вызывает у них мурашки по коже. По их словам, им сложно сдержать слезы, особенно когда речь идет о родной Украине.
Как бы там ни было, авторы хита утверждают, что победа все равно будет за нами, а враги на коленях будут кричать "Слава Украине!"
Напомним, 30 июля британский музыкант Стинг дал концерт в Варшаве, во время которого поддержал Украину.