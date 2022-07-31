Пользователи сети активно снимают видео под патриотический трек "Ніяких пробачень".

В сети набирает популярности хит "Ніяких пробачень", в котором поется о силе нашей страны, единстве украинского духа, и о том, что российские оккупанты на коленях кричат "Слава Украине!"

"Земля прадідів моїх залита кров'ю

Всі жахіття, що спіткали нас з тобою

Це наша земля, руки геть від України

Йдіть до дідька, нелюди

Родина вся єдина", - поют украинские артисты LAO-D и BOLOTOV.

Пользователи сети активно снимают видео под этот патриотический трек. На видео можно увидеть и президента Владимира Зеленского, который не бросил свою страну. Также в роликах есть и друзья нашей страны, лидеры других стран, поддерживающих нас в этой битве.

Самые душераздирающие кадры связаны с украинскими семьями, которых разлучила война.

Кроме того, фолловеры отмечают, что эта песня вызывает у них мурашки по коже. По их словам, им сложно сдержать слезы, особенно когда речь идет о родной Украине.

Как бы там ни было, авторы хита утверждают, что победа все равно будет за нами, а враги на коленях будут кричать "Слава Украине!"

Напомним, 30 июля британский музыкант Стинг дал концерт в Варшаве, во время которого поддержал Украину.

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