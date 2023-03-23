Такой певицу вы еще не видели.

Украинская певица Вера Брежнева перевоплатилась в новом клипе в брюнетку и спела на украинском языке новую песню "Такі ми люди". Новый трек певицы о суперсиле, которой владеет каждый, но все мы о ней забываем в повседневном быту и неурядицах.

Брежнева рассказала, что песня является особенной для нее, потому что отражает личные внутренние трансформации: "Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь. Песня и видео "Такі ми люди" являются отражением этих изменений. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих".

Уже первые строчки сингла "Такие мы люди" отчетливо передают ощущения, близкие сегодня каждому: "Мы стали сильнее, чем думали будем. Где развалина – там зацветает цветок. Из-за боли и уныния родится истина".

Поэтому и в кадре певица появилась совсем другой – с короткой прической, в комбинезоне, грубых ботинках и маленькой подвеской на шее. Очень интимно, под дождем и в лучах – она поет об объединении, свете внутри и любви.

Напомним, Настя Каменских дотронулась до всех сердец новой песней "Душа".

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