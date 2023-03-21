Украинская певица Настя Каменских выпустила клип на новую песню, которая получила название "Душа". Она сказала, что душа - это внутренний мир каждого человека.
"Издавна наши предки считали, что душа – это зеркало во внутренний мир человека. Это целая Вселенная. Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это самые могущественные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу мощь, веру и любовь", - подписала ролик Каменских.
В клипе Каменских сменила несколько образов, но все они были сделаны по украинским мотивам. Один из образов - черное платье-вышиванка, которое идеально подошло певице.
Как реагирует сеть
- "Просто великолепная работа. Настя прекрасна, как всегда"
- "Красивая, мелодичная песня"
- "Я в восторге. Это невероятно"
- "Очень красивая наша украиночка"
- "Невероятно красиво, магически и глубоко"
Настя Каменских перешла на украинский
С начала полномасштабного российского вторжения Настя Каменских перешла на украинский язык. Она успела выпустить несколько песен на родном языке - "Кришталь", "Коли мине війна", "Я - Україна". Кроме того, она выпустила песню на английском Back home. А вот от русскоязычного контента она отказалась.
Напомним, ранее Настя Каменских на украинском исполнила хит "Это моя ночь".