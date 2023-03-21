Трогательная песня стала фаворитом среди слушаетей.

Украинская певица Настя Каменских выпустила клип на новую песню, которая получила название "Душа". Она сказала, что душа - это внутренний мир каждого человека.

"Издавна наши предки считали, что душа – это зеркало во внутренний мир человека. Это целая Вселенная. Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это самые могущественные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу мощь, веру и любовь", - подписала ролик Каменских.

В клипе Каменских сменила несколько образов, но все они были сделаны по украинским мотивам. Один из образов - черное платье-вышиванка, которое идеально подошло певице.

Как реагирует сеть

"Просто великолепная работа. Настя прекрасна, как всегда"

"Красивая, мелодичная песня"

"Я в восторге. Это невероятно"

"Очень красивая наша украиночка"

"Невероятно красиво, магически и глубоко"

Настя Каменских перешла на украинский

С начала полномасштабного российского вторжения Настя Каменских перешла на украинский язык. Она успела выпустить несколько песен на родном языке - "Кришталь", "Коли мине війна", "Я - Україна". Кроме того, она выпустила песню на английском Back home. А вот от русскоязычного контента она отказалась.

Напомним, ранее Настя Каменских на украинском исполнила хит "Это моя ночь".

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