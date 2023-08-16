Часть зрителей покинули зал.

В Грузии возник скандал из-за российского барабанщика на концерте американской рок-группы The Killers. В сети появились видео инцидента.

15 августа группа выступала в городе Озургети, в какой-то момент солист Брендан Флауэрс вывел на сцену барабанщика из зала, чтобы вместе исполнить песню. Этим музыкантом оказался гражданин России. Тогда из зала послышались крики "Россия - оккупант".

Вокалист обратился к зрителям с призывом, что музыка должна связывать людей, а все здесь присутствующие для него "сестры и братья". После этого часть слушателей покинули зал.

Видео дня

Одна из пользовательниц Facebook написала возмущенный пост после концерта. "На концерте Killers на сцену вывели русского барабанщика, после чего раздались наши крики, а солист "поучал" нас со сцены о братстве России и Грузии. 1% ушел посреди концерта, остальные остались и продолжают танцевать под свою музыку. У нас проблемы", - написала Натали Данелия.

На официальной странице группы уже появилась запись с извинениями и словами поддержки. Музыканты говорят, что приглашать зрителя сыграть на барабанах - их давняя традиция.

"И со сцены казалось, что первоначальная реакция публики показала, что они согласны с тем, что сегодня вечером член аудитории выйдет на сцену вместе с нами. Мы понимаем, что комментарий, призванный предположить, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться", - говорится в сообщении.

В Black Sea Arena, где проходил концерт, заявили, что действия артистов не являются их позицей. "Осознавая свою долю ответственности, мы искренне извиняемся", - написали они.

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