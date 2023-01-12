Британский гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет.

Известный британский гитарист Джефф Бек скончался на 79 году жизни от бактериального менингита. Музыкант боролся с болезнью, но, увы, безуспешно.

"От имени семьи с глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Джеффа Бека. Неожиданно заболев бактериальным менингитом, он мирно скончался, это произошло 10 января", - говорится на его странице в Twitter.

Стоит отметить, что мир музыки потерял великого человека. Творчество Бека оказало огромное влияние на такие стили рок-музыки как блюз-рок, хард-рок, фьюжн и другие.

Время от времени, резко меняя направление своей музыкальной деятельности, Бек каждый раз достигал вершин на новом музыкальном пространстве. Также он является семикратным обладателем престижной премии "Грэмми".

Кроме того, Джеффа неоднократно включали в списки величайших гитаристов всех времён.

Творчество Джеффа Бека

В начале своей карьеры играл в рок-группе The Yardbirds, затем в 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group. Почти сразу же после распада этой группы 24 июля 1972 года Бек создал новую - Beck, Bogert & Appice.

В 1990 году Джефф принял участие в записи первого сольного альбома Джона Бон Джови, являющегося саундтреком к фильму "The Young Guns II".

Многие выпущенные Беком альбомы стали настоящим прорывом в музыкальном мире. Они занимали лидерские позиции в самых популярных чартах.

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