Монастырская рассказала, что сейчас российские аартисты, которые поддерживают агрессию на территории Украины, теряют работу на различных мировых площадках.

Всемирно известная украинская оперная дива Людмила Монастырская рассказала, что она теперь будет играть партию "Турандот" в "Метрополитен-Опера" в Нью-Йорке вместо уволенной за поддержку политики Путина российской сопрано Анны Нетребко.

Об этом она рассказала в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По словам Монастырской, директор "Метрополитен-Опера" Питер Гелб лично ей позвонил и уговорил ее петь эту партию, ведь "Турандот" дива уже не поет много лет.

"Когда уже лично позвонил Питер Гелб и объяснил мне, что запланирована крупная акция за мир против агрессии России, то, конечно, я согласилась", - поделилась оперная певица.

Монастырская рассказала, что сейчас российские артисты, которые поддерживают агрессию на территории Украины, теряют работу на различных мировых площадках. Сейчас также уже уволен российский дирижер Валерий Гердиев, который работал в Мюнхене.

"Я сейчас в Варшаве, здесь должна была быть опера "Борис Годунов", ее сняли с репертуара. В отношении российских артистов, которые высказались публично, что они за мир и против войны – за ними рабочие места оставляют", - рассказала Людмила.

Вскоре у оперной дивы запланированы крупные миротворческие концерты в Прибалтике, Франции, Польше и других странах, которые нацелены против агрессии Российской Федерации.

Монастырская обратилась к своим родственникам и соотечественникам и отметила, что верит в победу украинской армии и акцентирует: все будет Украина. А также выразила благодарность странам со всего мира, которые поддерживают Украину и наш народ.

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