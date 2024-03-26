У нее должна родиться девочка.

Барбадосская певица Рианна ждет третьего ребенка. Об этом пишет издание Media Take Out.

Интересно, что только в прошлом году она родила второго сына. А сейчас вместе с мужем ASAP Rocky снова ждет пополнения.

"Последние несколько дней Рианна находилась в карибской стране Теркс и Кайкос. Там она наслаждалась частным отпуском со своими друзьями и семьей. А во время этой поездки певица откровенно призналась, что беременна", - рассказал инсайдер, который близок со звездой.

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Также стало известно, кто родится у супругов.

"На этот раз Рианна и Рокки ждут девочку. Все так взволнованы", - добавил инсайдер.

К слову, пока ни Рианна, ни ее муж не комментировали эту новость.

Что известно о детях Рианны

В мае 2022 года певица родила сына, которого назвали РЗА Ателстон Майерс. Совсем скоро она снова забеременела и в августе 2023 года на свет появился второй сын звездной пары по имени Риот Росс Майерс.

Рианна в интервью постоянно подчеркивала, что всю жизнь хотела иметь большую семью. Также она мечтала стать мамой девочки.

Напомним, недавно стало известно, что 51-летняя актриса Камерон Диаз стала мамой во второй раз. У нее родился сын, которого назвали Кардинал Мэдден.

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