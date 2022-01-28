Песня рассказывает "историю о любви длиною в жизнь, которая находит свое продолжение в детях", - отметила певица.

Украинская певица Слава Каминская представила лирическую композицию "Имя Твое". Трек войдет в первый сольный альбом певицы.

Об этом она сообщила в Instagram.

Автором сингла стал Юрий Лемчук, автор хитов группы "Неангелы "Роман" и "По клеточкам".

Каминская отметила, что песня рассказывает "историю о любви длиною в жизнь, которая находит свое продолжение в детях". Таким образом, певица намекнула, что посвятила ее экс-мужу - пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

Хотя пара официально развелась, певица нередко признавалась, что до сих пор любит бывшего мужа.

"В полночь откроется предварительный заказ моего первого сольного альбома! Откроется особой песней, которую написал особый автор, который создал "Роман" и "По клеточкам". "Имя твое" - это история о любви длиною в жизнь. Эта любовь никуда не уходит, а просто трансформируется и находит свое продолжение в детях...", - написала Каминская.

Читайте также"Я не могла с ней общаться": Слава Каминская назвала Вику Смеюху "тупой"Напомним, что накануне украинская певица Слава Каминская опубликовала в своем инста-блоге трогательный пост, в котором рассказала о расставании.

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