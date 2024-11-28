Новая песня вошла в дебютный альбом артиста.

Популярный украинский певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, в дуэте с рэпершей alyona alyona презентовали новую композицию "Шо ти там?", а также клип к ней. Новый трек произвел фурор в сети среди поклонников исполнителей.

Новая песня Ильи и Алены вошла в дебютный альбом артиста "Врубай", который он, кстати, также выпустил в четверг, 28 ноября. В него вошли треки, которые уже успели стать хитами, в частности, "Врубай", "Де б ти не була", а также "Листопад", "Цілий світ", "Вітер", "Я не хотів" и "Інтро".

По словам Parfeniuk, этот альбом демонстрирует его путь в карьере и достижения успеха. Ранее он даже не мечтал о тех высотах, которых достиг.

"История о том, как обычный тип проехался в тралике, не смог вызвать такси. Там ребятки подсняли видосик, теперь мои треки звучат для вас до сих пор. Еще пару лет назад работал официантом, думал, как все сложится, не думал о завтрашнем дне. Музыка была в жизни моим азартом, я просто любил ее, нам вместе было жарко", - прокомментировал премьеру певец в своем Instagram.

В комментариях под новым музыкальным видео знаменитости поклонники пишут, что приятно удивлены результатом сотрудничества с alyona alyona. Им пришелся по душе новый трек и они слушают его постоянно.

"Каждая новая песня Ильи - это просто в сердечко прям, продолжай в том же духе"

"Песня супер, качает, очень классная"

"Вирусный мотив, красивые слова. Молодцы"

"Это просто огонь"

"Это разрыв"

Напомним, ранее YouTube назвал украинского певца, который занял первое место в музыкальных трендах. Клип этого артиста стал самым популярным на платформе.

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