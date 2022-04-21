Трек содержит успокаивающие фразы советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Легенда украинского драм-энд-бейса Dj Tapolsky, настоящее имя которого Анатолий Топольский, выпустил свежий трек с названием "Отбой тревоги".

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Расслабляющий и ликвидный трек содержит успокаивающие фразы советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. В композиции звучат слова и "коронные фразы" Арестовича, которые звучали в известном приложении для оповещения об опасности: "Внимание, отбой воздушной тревоги", "Все будет хорошо", "Можете возвращаться к нормальной жизни".

Анатолий Топольский рассказал, что собранные деньги от прослушивания будут переведены в одно из подразделений 72-й бригады ВСУ.

"Всем привет! Пока я в Киеве, решил немного вспомнить о dnb. Слушайте совместный трек "Отбой Тревоги" с Алексеем Арестовичем", - написал Tapolsky.

Также трек можно послушать на Spotify и Apple Music.

Отметим, что музыкант, который является ветераном АТО, вступил в ряды Вооруженных сил Украины после начала полномасштабного вторжения России.

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