Эти песни поднимут ваш боевой дух.

Главное оружие украинских артистов - музыка. Именно с помощью песен они поддерживают боевой дух украинцев в такое непростое для каждого из нас время.

УНИАН собрал топ-5 песен о войне с Россией, которые вы обязательно должны послушать.

Кристина Соловий - "Українська лють"

Украинская певица Кристина Соловий записала кавер на популярную песню Bella Ciao. Вот только в своей версии она поет о войне в Украине, которую на нашей территории развязала Россия. Мы уверены, что вы уже не раз слышали этот хит, но настоятельно рекомендуем вам добавить его в свой плейлист.

Наталья Могилевская - "Я кажу "ні" жахливій цій війні"

Наталья Могилевская переписала легендарную песню "Ніч яка місячна". Если ранее песня была о любви, то сейчас о кровавой войне в Украине.

"Поглядом дні й ночі ми літаки збиваємо. Ненавистю стріляймо у ворогів. Сльози даруєм Богу. Віримо в перемогу. Молимось, Україно, за мужніх твоїх синів", - поет сейчас Могилевская.

SHUMEI - "Біля Тополі"

Украинский певец Олег Шумей записал кавер на песню "Біля Тополі". Известно, что эта песня группы ENEJ, которая является саундтреком к документальному фильму "Рейд". Это очень душевная песня о наших героических ребятах, мелодичная и красивая, как и все украинские песни.

Сергей Бабкин - "Я солдат"

Сергей Бабкин представил обновленную версию песни "Солдат" группы "5`NIZZA". В новой версии трека можно услышать антивоенные призывы и увидеть страшные кадры с жертвами и уничтоженными российскими оккупантами городами.

TRAVINSKIY - "Душу й тіло"

А такой ремикс на гимн Украины вряд ли вы ожидали услышать. Он пробирает до мурашек - чувственный голос исполнителя TRAVINSKIY и душераздирающие строки нашего гимна. Обязательно добавьте себе в плейлист!

Вас также могут заинтересовать новости: