Популярная певица Настя Каменских презентовала украиноязычную версию своего хита "Это моя ночь", с которого собственно и началась ее сольная карьера.
Новая версия трека получила название "Це є моя ніч". Каменских говорит, что уже два года поет исключительно на украинском языке.
"С самого начала сольного проекта NK я выпустила много треков на украинском языке, которые стали настоящими хитами и которым тысячи людей подпевали на концертах на главных городских площадях и масштабных фестивалях. А последние два года на благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку Украины я выступаю исключительно с украиноязычной программой ", - сказала певица.
Она добавила, что будет переводить на украинский и другие хиты. Совсем скоро поклонники услышат новые версии песен "Дівчата рулять", "Червоне вино" та "Попа як у Кім".
Текст песни "Це є моя ніч"
Я хочу так, щоб ти зі мною був
(Всю ніч)
Щоб танцював і серце ти відкрив
Віч-на-віч
Постав хештег: моя ніч
Шукай мене, мене клич
Танцюй зі мною пліч-о-пліч
Це є моя ніч
Я хочу так, щоб ти зі мною був
(Ніч всю)
Щоб танцював і ніжно шепотів
(Люблю)
Постав хештег: моя ніч
Шукай мене, мене клич
Танцюй зі мною пліч-о-пліч
Це є моя ніч
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