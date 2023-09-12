Артистка будет переводить и другие песни.

Популярная певица Настя Каменских презентовала украиноязычную версию своего хита "Это моя ночь", с которого собственно и началась ее сольная карьера.

Новая версия трека получила название "Це є моя ніч". Каменских говорит, что уже два года поет исключительно на украинском языке.

"С самого начала сольного проекта NK я выпустила много треков на украинском языке, которые стали настоящими хитами и которым тысячи людей подпевали на концертах на главных городских площадях и масштабных фестивалях. А последние два года на благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку Украины я выступаю исключительно с украиноязычной программой ", - сказала певица.

Она добавила, что будет переводить на украинский и другие хиты. Совсем скоро поклонники услышат новые версии песен "Дівчата рулять", "Червоне вино" та "Попа як у Кім".

Текст песни "Це є моя ніч"

Я хочу так, щоб ти зі мною був

(Всю ніч)

Щоб танцював і серце ти відкрив

Віч-на-віч

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч

Я хочу так, щоб ти зі мною був

(Ніч всю)

Щоб танцював і ніжно шепотів

(Люблю)

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч

Напомним, кавер на "Ноченьку" Тины Кароль пронзил сеть в самое сердце.

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