Они исполнили песню о боли разлуки.

Певица MamaRika записала пронзительный трек с черновицким рэп-исполнителем Balsam, который сейчас проходит службу в рядах ГПСУ. "Шепоче дощ" - песня о боли разлуки, через которую сейчас проходит большинство украинских семей.

Лично артисты случайно познакомились на студии у продюсера Ивана Клименко, хотя до этого неоднократно слышали о творчестве друг друга. Между ними сразу зародилась творческая синергия.

"Я очень люблю создавать фиты с молодыми артистами, мне нравится их энергия! У таких треков всегда классный свежий вайб. Мне нравится показывать своей аудитории новые имена, знакомить своих поклонников с новыми артистами. Мы все должны помогать друг другу, объединяться, и музыка не исключение", - говорит певица.

По ее словам, песня "Шепоче дощ" была создана меньше, чем за полдня.

"Нам ее буквально "надиктовал космос", ведь тема слишком актуальна и болезненна. Эта песня является криком большинства украинских пар и семей, которых разлучила война. Они отдали бы все на свете за одни только объятия своих любимых, и больше никогда не отпускали. Я очень хочу, чтобы эта работа дала надежду и поддержала тех, чье сердце сейчас рвется от разлуки", - добавила артистка.

А вот Balsam говорит, что эта лирическая композиция передает глубокие чувства, возникающие во время разлуки с любимым человеком. В каждой строке звучит обещание и надежда на новую встречу, которая обязательно состоится, несмотря на все препятствия.

"Люди не видят своих родных, дети не видят родителей, это все - большая боль, которая разрывает сердца. Это трек о наших реалиях, где два родных сердца не вместе, но до последнего верят, что совсем скоро смогут почувствовать тепло друг друга", - делится Balsam.

В видео к песне фигурирует лишь одна MamaRika, поскольку во время съемок Balsam как раз был на службе и находился в местах, где нельзя снимать. В клипе артистка одиноко гуляет по Киеву. Это символизирует то, что многие украинские девушки сейчас не имеют возможности прогуляться вместе со второй половинкой по их особым местам.

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