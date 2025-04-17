Украиноязычная версия трека получила новое название.

Украинская певица Елена Тополя, более известная как Alyosha, представила новую версию своей песни 2012 года "Точка на карте". В свое время трек был лидером чартов и хитом. Сейчас исполнительница перепела его на украинском и выпустила композицию "Каштан" через 13 лет после выхода первой версии.

Премьера трека и музыкального видео Тополи состоялась на ее YouTube-канале. Знаменитость внесла некоторые изменения не только в текст песни, но и в ее звучание. Она добавила рок-аранжировку. По словам артистки, в новой композиции она поет о реалиях украинского народа и ситуации в стране.

А также о мечте в светлое будущее, которая не исчезает уже 11 лет от начала войны. Звезда представила к треку музыкальное видео, на котором показалась со своими музыкантами.

Видео дня

"Каштан" - обновленная версия такой важной композиции. Сегодня она звучит по-новому - через рок, через боль и надежду, через сердце. Это песня о наших городах. О людях. О мечте, которая не исчезает, даже под звуками сирен", - отметила в подписи к ролику певица.

В сети пользователи засыпали музыкальную новинку Тополи положительными отзывами. Они отмечают, что давно ждали украиноязычную версию песни:

"Этот перевод давно ждала. Мощно"

"Вау! До мурашек"

"Шикарно. Чувствуется что вы поете сердцем"

"Это вау, молодец, украиноязычная версия мне более по душе"

Напомним, ранее Елена Тополя рассказала, как ее "кинули" на 450 тысяч долларов после участия в Евровидении. Звезда участвовала в шоу в 2010 году. Из-за выступления на конкурсе она залезла в долги. Ей обещали помочь, но денег исполнительница так и не получила.

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