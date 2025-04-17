Украинская певица Елена Тополя, более известная как Alyosha, представила новую версию своей песни 2012 года "Точка на карте". В свое время трек был лидером чартов и хитом. Сейчас исполнительница перепела его на украинском и выпустила композицию "Каштан" через 13 лет после выхода первой версии.
Премьера трека и музыкального видео Тополи состоялась на ее YouTube-канале. Знаменитость внесла некоторые изменения не только в текст песни, но и в ее звучание. Она добавила рок-аранжировку. По словам артистки, в новой композиции она поет о реалиях украинского народа и ситуации в стране.
А также о мечте в светлое будущее, которая не исчезает уже 11 лет от начала войны. Звезда представила к треку музыкальное видео, на котором показалась со своими музыкантами.
"Каштан" - обновленная версия такой важной композиции. Сегодня она звучит по-новому - через рок, через боль и надежду, через сердце. Это песня о наших городах. О людях. О мечте, которая не исчезает, даже под звуками сирен", - отметила в подписи к ролику певица.
В сети пользователи засыпали музыкальную новинку Тополи положительными отзывами. Они отмечают, что давно ждали украиноязычную версию песни:
- "Этот перевод давно ждала. Мощно"
- "Вау! До мурашек"
- "Шикарно. Чувствуется что вы поете сердцем"
- "Это вау, молодец, украиноязычная версия мне более по душе"
Напомним, ранее Елена Тополя рассказала, как ее "кинули" на 450 тысяч долларов после участия в Евровидении. Звезда участвовала в шоу в 2010 году. Из-за выступления на конкурсе она залезла в долги. Ей обещали помочь, но денег исполнительница так и не получила.