Jerry Heil и Kalush / скриншот

Jerry Heil и Kalush записали совместную песню под названием "Стіни". Лирическая композиция посвящена всем любителям трека "Хвилі", которую Jerry Heil вместе с Kalush записала еще осенью 2021 года.

Релиз состоялся только 19 мая, а уже собрал множество восхищенных отзывов от слушателей.

"Первое прослушивание припева сбивает с толку: "Не вернусь весной". Неужели парень погиб? Но поскольку его образ - это символ моего несгибаемого народа в песне, то во втором припеве звучит объяснение: "Я вернусь, и выпадет снег", а в эпилоге: "Я вернусь, как косы коснутся стеблей". То есть он выстоит и принесет победу домой летом, и выпадет снег как символ чуда", - прокомментировала свою новую музыку Jerry Heil.

Реакция соцсетей

  • "Невероятный талант наших украинских исполнителей!"
  • "Как всегда Калуш самый лучший! Обожаю Калуша!"
  • "До слез просто!! Какие же вы крутые!! Наши украинские звездочки так талантливы"
  • "Йоуу, вот это было не ожидаемо. Только просыпаюсь и новая песня от любимых. Спасибо вам, что создаете наше, украинское! Слова очень нежные и смысл такой хороший!"

Фронтмен группы Kalush Олег Псюк пообещал, что следующая композиция обязательно будет о нашей украинской победе.

KALUSH & Jerry Heil - Стіни

Напомним, названы 10 современных украинских песен для выпускного.

Вас также могут заинтересовать новости: