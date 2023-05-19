Композиция уже собрала восхищенные отзывы в социальных сетях.

Jerry Heil и Kalush записали совместную песню под названием "Стіни". Лирическая композиция посвящена всем любителям трека "Хвилі", которую Jerry Heil вместе с Kalush записала еще осенью 2021 года.

Релиз состоялся только 19 мая, а уже собрал множество восхищенных отзывов от слушателей.

"Первое прослушивание припева сбивает с толку: "Не вернусь весной". Неужели парень погиб? Но поскольку его образ - это символ моего несгибаемого народа в песне, то во втором припеве звучит объяснение: "Я вернусь, и выпадет снег", а в эпилоге: "Я вернусь, как косы коснутся стеблей". То есть он выстоит и принесет победу домой летом, и выпадет снег как символ чуда", - прокомментировала свою новую музыку Jerry Heil.

Реакция соцсетей

"Невероятный талант наших украинских исполнителей!"

"Как всегда Калуш самый лучший! Обожаю Калуша!"

"До слез просто!! Какие же вы крутые!! Наши украинские звездочки так талантливы"

"Йоуу, вот это было не ожидаемо. Только просыпаюсь и новая песня от любимых. Спасибо вам, что создаете наше, украинское! Слова очень нежные и смысл такой хороший!"

Фронтмен группы Kalush Олег Псюк пообещал, что следующая композиция обязательно будет о нашей украинской победе.

KALUSH & Jerry Heil - Стіни

Напомним, названы 10 современных украинских песен для выпускного.

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