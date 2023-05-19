Jerry Heil и Kalush записали совместную песню под названием "Стіни". Лирическая композиция посвящена всем любителям трека "Хвилі", которую Jerry Heil вместе с Kalush записала еще осенью 2021 года.
Релиз состоялся только 19 мая, а уже собрал множество восхищенных отзывов от слушателей.
"Первое прослушивание припева сбивает с толку: "Не вернусь весной". Неужели парень погиб? Но поскольку его образ - это символ моего несгибаемого народа в песне, то во втором припеве звучит объяснение: "Я вернусь, и выпадет снег", а в эпилоге: "Я вернусь, как косы коснутся стеблей". То есть он выстоит и принесет победу домой летом, и выпадет снег как символ чуда", - прокомментировала свою новую музыку Jerry Heil.
Реакция соцсетей
- "Невероятный талант наших украинских исполнителей!"
- "Как всегда Калуш самый лучший! Обожаю Калуша!"
- "До слез просто!! Какие же вы крутые!! Наши украинские звездочки так талантливы"
- "Йоуу, вот это было не ожидаемо. Только просыпаюсь и новая песня от любимых. Спасибо вам, что создаете наше, украинское! Слова очень нежные и смысл такой хороший!"
Фронтмен группы Kalush Олег Псюк пообещал, что следующая композиция обязательно будет о нашей украинской победе.
KALUSH & Jerry Heil - Стіни
Напомним, названы 10 современных украинских песен для выпускного.