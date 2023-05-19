10 современных украинских песен для выпускного / коллаж

Уже совсем скоро в школах Украины прозвенит последний звонок. Несмотря на войну, некоторые старшеклассники все же решились организовывать себе выпускной, к которому активно готовятся. 

Предлагаем 10 трогательных композиций от известных украинских артистов, под которые можно танцевать вальс в самый долгожданный для всех школьников вечер. Здесь и "Думы" Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова - композицию артисты записали в рамках проекта "Твої вірші, мої ноти", целью которого было положить на музыку стихи известных украинских поэтов. Также в перечень вошла композиция Златы Огневич и Артема Пивоварова "До весни", записанная в рамках того же проекта. 

Среди новинок, которую можно использовать как музыкальное сопровождение, - "Повертайся" группы Авиатор. Это украиноязычная версия легендарной композиции "Возвращайся", которая возглавляла хит-парады почти два десятка лет назад.

Нельзя пройти мимо песни Кристины Соловий "Юность" - это та самая композиция, в клипе которой снялся поэт Сергей Жадан.

Артем Пивоваров та DOROFEEVA - Думи

Артем Пивоваров и Злата Огневич - До весни

Кристина Соловий - Юність

Grohotsky - Будь зі мною

SHUMEI и Злата Огневич - Буревіями

AVIATOR - Повертайся

CHEEV - Гарно так

SHUMEI - Пробач

Анна Тринчер - Не залишай

Арсен Мірзоян - Поцілуй мене

Напомним, Вакарчук растрогал лирической песней "Коли ми двоє" в дуэте с известной певицей.

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