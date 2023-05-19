Уже совсем скоро в школах Украины прозвенит последний звонок. Несмотря на войну, некоторые старшеклассники все же решились организовывать себе выпускной, к которому активно готовятся.
Предлагаем 10 трогательных композиций от известных украинских артистов, под которые можно танцевать вальс в самый долгожданный для всех школьников вечер. Здесь и "Думы" Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова - композицию артисты записали в рамках проекта "Твої вірші, мої ноти", целью которого было положить на музыку стихи известных украинских поэтов. Также в перечень вошла композиция Златы Огневич и Артема Пивоварова "До весни", записанная в рамках того же проекта.
Среди новинок, которую можно использовать как музыкальное сопровождение, - "Повертайся" группы Авиатор. Это украиноязычная версия легендарной композиции "Возвращайся", которая возглавляла хит-парады почти два десятка лет назад.
Нельзя пройти мимо песни Кристины Соловий "Юность" - это та самая композиция, в клипе которой снялся поэт Сергей Жадан.
- Артем Пивоваров та DOROFEEVA - Думи
- Артем Пивоваров и Злата Огневич - До весни
- Кристина Соловий - Юність
- Grohotsky - Будь зі мною
- SHUMEI и Злата Огневич - Буревіями
- AVIATOR - Повертайся
- CHEEV - Гарно так
- SHUMEI - Пробач
- Анна Тринчер - Не залишай
- Арсен Мірзоян - Поцілуй мене
Артем Пивоваров та DOROFEEVA - Думи
Артем Пивоваров и Злата Огневич - До весни
Кристина Соловий - Юність
Grohotsky - Будь зі мною
SHUMEI и Злата Огневич - Буревіями
AVIATOR - Повертайся
CHEEV - Гарно так
SHUMEI - Пробач
Анна Тринчер - Не залишай
Арсен Мірзоян - Поцілуй мене
Напомним, Вакарчук растрогал лирической песней "Коли ми двоє" в дуэте с известной певицей.