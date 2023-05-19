Выпускники всей Украины готовятся прощаться со школой.

Уже совсем скоро в школах Украины прозвенит последний звонок. Несмотря на войну, некоторые старшеклассники все же решились организовывать себе выпускной, к которому активно готовятся.

Предлагаем 10 трогательных композиций от известных украинских артистов, под которые можно танцевать вальс в самый долгожданный для всех школьников вечер. Здесь и "Думы" Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова - композицию артисты записали в рамках проекта "Твої вірші, мої ноти", целью которого было положить на музыку стихи известных украинских поэтов. Также в перечень вошла композиция Златы Огневич и Артема Пивоварова "До весни", записанная в рамках того же проекта.

Среди новинок, которую можно использовать как музыкальное сопровождение, - "Повертайся" группы Авиатор. Это украиноязычная версия легендарной композиции "Возвращайся", которая возглавляла хит-парады почти два десятка лет назад.

Нельзя пройти мимо песни Кристины Соловий "Юность" - это та самая композиция, в клипе которой снялся поэт Сергей Жадан.

Артем Пивоваров та DOROFEEVA - Думи

Артем Пивоваров и Злата Огневич - До весни