Райдер подчеркнул, что британцы — "любящие помощники".

После решения о проведении "Евровидения" в Великобритании британский певец Сэм Райдер призвал соотечественников к терпению.

"Это партия Украины. Мы просто приглашаем провести ее к нам в дом", — сказал финалист Евровидения в этом году в видео в Instagram.

Райдер отметил, что знает, как много значит для победившей украинской группы Kalush Orchestra проведение Евровидения-2023 в Украине, и ему грустно, что это не сможет произойти.

"Мы знаем, как устроить вечеринку здесь, в Великобритании", — отметил 33-летний исполнитель. "Наше волнение сравнимо только с нашей сосредоточенностью на одной цели: держать пространство открытым и под рукой, чтобы помочь там, где это необходимо, для проведения мероприятия, посвященного украинской культуре, истории и музыке. И солидаризироваться с остальным миром, который сияет в лучах единства".

Райдер также подчеркнул, что не сомневается, британцы — "любящие помощники".

Напомним, Общественное проинформировало, что песенный конкурс Евровидение-2023 состоится в Великобритании, а не в Украине.

Украина, как страна-победительница песенного конкурса Евровидение-2022, автоматически попадет в финал будущего конкурса.

В сообщении общественного указано, что после решения, что событие в следующем году невозможно будет провести в Украине из соображений безопасности, EBU рассмотрела ряд вариантов с вещателем-победителем, поэтому в результате обсуждений именно BBC выступит организатором 67-го песенного конкурса Евровидение

Как известно, в мае украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 в Турине.

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