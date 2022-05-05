Украине пророчат масштабную победу на конкурсе.

В этом году Украину на самом масштабном песенном конкурсе будет представлять группа Kalush Orchestrа с песней "Stefania", посвященной маме солиста и всем женщинам, которые уберегают своих детей от ужасов войны.

Группа уже дважды репетировала свой номер перед конкурсом. Отмечается, что Kalush Orchestrа внесли некоторые изменения в свой номер - будут другие изображение на экране, другие костюмы, тени с орнаментом, а также на экране появятся глаза мамы солиста Стефании.

После второй репетиции букмекеры обновили свои прогнозы по победителю. Если ранее коэффициент победы Украины составлял 42%, то сейчас - аж 43%. С большим разрывом, в 13%, от Kalush Orchestrа отстает Италия.

Напомним, ранее солист Kalush Orchestrа Олег Псюк рассказал, что участники Евровидения-2022 поддерживают Украину. Они носят желто-голубые ленточки в знак солидарности нашей стране в такое непростое для нас время.

Вас также могут заинтересовать новости: