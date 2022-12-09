Известный украинский рэпер и продюсер Потап выпустил новую композицию, которая получила название "Триклятий лютий". В ней артист спел о трагических событиях февраля и последствиях - разделенных семьях. Примечательно, что артист подписался не своим псевдонимом, а именем и фамилией - Алексей Потапенко.
"Всем нам нужно верить, что уже скоро наступит то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот "Триклятий лютий", который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", - прокомментировал музыкант.
Артист подчеркнул - новой песней призывает каждого слушателя верить в нашу безоговорочную победу, которая обязательно наступит:
"Украинцы снова будут наслаждаться жизнью и планами, наши дети наконец-то увидят чистое мирное небо над головой, а наши защитники будут принимать искренние и полные благодарности аплодисменты. Мы сделаем все для того, чтобы в будущем не осталось места войне!".
Реакция соцсетей
- "Потап на высшем уровне!"
- "С таким же чувством когда-то слушала военные песни прошлого века от бабушки, слезы сами капают"
- "Мира Украине!"
- "Спасибо вам большое за такую чувственную композицию!"
Напомним, "Антитіла" презентовали обновленную версию культового "Щедрика".