Известная группа Quest Pistols выпустила украинскую версию песни "Ты так красива". Композиция получила название "Ти неймовірна". Вот что сказано в описании к видео артистов на YouTube:
"Ти неймовірна" - это украинская версия хита, который знают и поют миллионы людей по всему миру. Впервые на украинском "Ты так красива" Quest Pistols исполнили на благотворительном концерте в поддержку Украины в Варшаве. Этот экспромт удивил публику, но аудитория сразу начала подпевать артистам. Украинская песня приобрела более глубокое значение: это не только лирический манифест чувств к женщине, но и посвящение Украине.
Также артисты представили клип "в стиле 2007". Им музыканты захотели поднять настроение своим слушателям.
"Ти неймовірна" – возможность вернуться в безмятежное прошлое, где не было войны. Ироническое mood video в стиле "верните нам наш 2007" точно поднимет настроение в это непростое для Украины время", - добавили в группе Quest Pistols.
Реакция соцсетей
- "Вспомнила свои дискотеки в летних лагерях! На украинском эта песня стала еще милее"
- "Эта версия на родном языке – одно из лучших событий года"
- "Звучит так, будто всегда была только эта версия"
- "Вааау! Просто бомба! Хочется слушать снова снова"
Напомним, экс-солист Quest Pistols Антон Савлепов запускает сольный проект.