В украинской версии композиция называется "Ти неймовірна".

Известная группа Quest Pistols выпустила украинскую версию песни "Ты так красива". Композиция получила название "Ти неймовірна". Вот что сказано в описании к видео артистов на YouTube:

"Ти неймовірна" - это украинская версия хита, который знают и поют миллионы людей по всему миру. Впервые на украинском "Ты так красива" Quest Pistols исполнили на благотворительном концерте в поддержку Украины в Варшаве. Этот экспромт удивил публику, но аудитория сразу начала подпевать артистам. Украинская песня приобрела более глубокое значение: это не только лирический манифест чувств к женщине, но и посвящение Украине.

Также артисты представили клип "в стиле 2007". Им музыканты захотели поднять настроение своим слушателям.

"Ти неймовірна" – возможность вернуться в безмятежное прошлое, где не было войны. Ироническое mood video в стиле "верните нам наш 2007" точно поднимет настроение в это непростое для Украины время", - добавили в группе Quest Pistols.

Реакция соцсетей

"Вспомнила свои дискотеки в летних лагерях! На украинском эта песня стала еще милее"

"Эта версия на родном языке – одно из лучших событий года"

"Звучит так, будто всегда была только эта версия"

"Вааау! Просто бомба! Хочется слушать снова снова"

Напомним, экс-солист Quest Pistols Антон Савлепов запускает сольный проект.

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