Артист верит, что совсем скоро война закончится.

Украинский артист Алексей Завгородний, более известен под псевдонимом Позитив, выпустил совместную с HANUMIKE песню "2023", в которой предсказал смерть диктатора Владимира Путина и победу Украины в войне.

На видео, которое артисты считают пророческим, они поют прямо на могиле у Путина. По словам участника группы HANUMIKE - желания, загаданные под Новый год, непременно сбываются, так что ждать осталось недолго.

Песня "2023" - это как констатация факта победы Украины в синергии всех трех артистов. HANUMIKE и POSITIFF вложили в нее всю свою веру.

"Когда происходит беда, когда нам страшно – мы начинаем верить. Это единственное, что остается и спасает. Кажется, что будет новый день - и прошлое сотрется, будто его и не было. Хочется, чтобы в эту магию поверил каждый из нас и для всех этот год стал страшным сном. Мы начнем новую жизнь, отсчет которой уже через несколько дней, с началом 2023-го. Давайте визуализировать все увиденное в клипе вместе!" – рассказали HANUMIKE.

Слова о лете в Херсоне и Крыму в песне POSITIFF считает не просто предсказанием, а фактом: "Кто верит в магию, кто в энергию, кто в справедливость. Мы с ребятами больше верим в наши ВСУ, поэтому летом планируем загорать на юге страны. А пока давайте греться нашей песней и представлять, как каждый из нас будет праздновать победу".

Напомним, ранее Злата Огневич заставила плакать песней о погибшем на войне любимом.

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