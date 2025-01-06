Эти песни затронут ваши сердца.

Объединение военнослужащих творческих профессий "Культурный десант" в 2024 году выпустило 26 песен, написанных действующими бойцами Сил обороны или ветеранами войны. Сделать это "на нуле" достаточно сложно, но герои смогли это сделать благодаря мобильной студии звукозаписи.

"Мы решили создать мобильную студию звукозаписи, чтобы ездить вдоль линии фронта и записывать эти песни. Прямо там, где нашим художникам будет удобнее всего. Писать с ними интервью, записывать их истории, общаться об их творчестве. Помочь в аранжировке, в продакшне и выпуске их песен на широкую общественность. Ведь это не просто культурные деятели. Это те самые художники, о которых в свое время Гете сказал: "Лишь тот жизни и свободы достоин, кто бьется каждый день за них"", - рассказывал ранее основатель "Культурного десанта" Коля Серга в СМИ.

"Культурный десант" продолжает собирать и продвигать песни о героическом сопротивлении украинского народа. В течение прошлого года произошло много музыкальных релизов, регулярно выходили песни и клипы, над которыми работала вся команда проекта. Авторами и исполнителями большинства песен являются действующие военнослужащие или ветераны войны.

Для участников проекта чрезвычайно важно доносить творчество военнослужащих ко всем украинцам. Всего было записано в профессиональных студиях 26 песен, а вот 10 из них, выпущенных в 2024 году, которые набрали больше всего просмотров на YouTube.

1. "До свидания"

Эта песня пронизана светлой печалью по побратимам, которые продолжают жить до тех пор, пока мы помним о них. Это песня о ценностях людей, поступки которых стали героическими.

"Вооруженные силы - это большая семья, и поэтому потеря каждого побратима отзывается в душе, как потеря ближайшего родственника. С этим трудно жить. Трудно найти слова, которые могли бы облегчить это бремя. Мы только молчим. Минута молчания становится единственным способом почтить погибших. Но даже в этом молчании голоса погибших продолжают звучать в твоей голове, их слова не исчезают, а лица стоят перед глазами. Это остается с тобой навсегда. Именно так родилась песня "До свидания" - из потребности найти исцеление. Для меня она стала способом принять потери", - говорит автор композиции Мирослав Кувалдин.

Клип создан в сотрудничестве с платформой памяти "Мемориал", которая предоставила фотографии погибших воинов.

2. "Без ВСУ PZDC"

Этот трек написал Коля Серга. Песня посвящена украинским воинам: каждому, кто сделал свой выбор в пользу защиты родной земли; кто ежедневно рискует жизнью, уничтожая врага на передовой.

"Самая грязная работа за теми всегда, кто ее не боится и идет напрямик", - поет Серга.

3. "Под бахмутским дождем"

Это история мужества и воли к победе. Посвящается Десантно-штурмовым войскам Украины. Это манифест украинского десантника, призванный мотивировать себя и своих собратьев. Несмотря на усталость, эти люди продолжают защищать свою страну, опираясь на глубинные ценности - семью и память о погибших побратимах. Авторы текста песни - волонтер Михаил Шелепетень и глава "Культурного Десанта", капитан ВСУ Коля Серга. Композиция является кавер-версией песни Дарьи Красновецкой (Darisha) "Под Винницким дождем", которая приобрела популярность в 2023 году.

4. "Иран обогащает уран"

Саркастическая история о мире, который уверенно шагает к ядерной войне. Планета уже на грани, но Саша Буль доказывает: если все летит к черту, почему мы должны смотреть на это с грустными лицами? Кто сказал, что конец света не может иметь привлекательного саундтрека? Автор и исполнитель - Александр Булич, известный под сценическим псевдонимом Sasha Boole. В гражданской жизни - композитор, певец, писатель. С началом полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, проходил службу в 22 отдельном стрелковом батальоне, позже начал сотрудничество с "Культурным десантом" и ездил с концертами на передовую.

5. "Как ты там, Харьков?"

Это история о тех, кто остается верным себе и своему городу в самые тяжелые моменты. Песню, посвященную стойкости харьковчан, создал военный и музыкант Александр Ремез вместе с командой "Культурного Десанта". В кадре - лица Харькова: Сергей Жадан, Юлия "Куба" Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец и другие.

6. "Рождество на фронте"

Эта композиция напоминает: война не знает праздников, не знает сожалений, не знает отдыха. Несмотря на истощение, холод, боль и разлуку, мы не можем забывать, что благодаря ежедневной работе Сил Обороны миллионы украинцев имеют возможность встречать праздники, жить и лелеять веру в лучшее завтра. Вспомните тех, кто сейчас держит позиции на передовой. Они отдают все, борются за каждый мирный день, за каждое мгновение вашего покоя и свободы. Они - наша опора, наша защита, наше настоящее. Музыку и текст написал Саша Чемеров, он и исполнил эту композицию.

7. "Сержант".

Это веселое поздравление с профессиональным праздником тех, кто входит в состав сержантского корпуса и с честью и оружием в руках защищает наше государство.

"Вы - лидеры, которые вдохновляют, наставники, которые направляют, и надежная опора для командиров. Ваши выдержка и преданность - это хребет нашего войска. Спасибо, что приближаете день нашей победы", - говорит автор Мирослав Кувалдин.

8. "Поговорим"

"Поговорим" - песня-обращение военного к гражданским, которые устали от войны. В представленном анимационном видео передан контраст между повседневной жизнью людей в тылу и реалиями на фронте.

Автор песни - Валентин Ильчук с псевдонимом "Буржуй", командир экипажа операторов FPV-дронов "Группа Тора" в составе Патрульной полиции Украины. Он - ветеран российско-украинской войны с 2014 года. В 2022-2024-х годах участвовал в боевых действиях на Херсонском, Донецком и Запорожском направлениях.

9. "Сухопутные войска"

Композиция "Сухопутные войска" о юноше, который проходит через все трудности службы в пехоте и становится настоящим мужчиной. Как бы ни было трудно, но эту сверхважную и сверхтяжелую работу тоже нужно выполнять. Автор песни Артур Лабяк стремится передать мысли рядового украинского пехотинца. Кстати, в 2023 году он пошел в армию, служил в мобильной группе ПВО, позже присоединился к "Культурному десанту".

10. "Птицы"

"Птиці" - песня о потере друзей. Души героев, навсегда в строю, подобные птицам, улетающим за горизонт. Наши побратимы живы, пока мы о них помним.

В гражданской жизни Юрий Иваськевич - оперный певец Запорожской областной филармонии, профессиональный вокалист. После начала полномасштабного вторжения присоединился к Силам обороны Украины, был стрелком и помощником гранатометчика в 110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко, потерял ногу во время боевых действий; со временем присоединился к "Культурному десанту".

"Был период, когда я не то что петь, а звука из себя не мог вытянуть. Это продолжалось больше года, - вспоминает Юрий Иваськевич, - и только после того, как немного оттаял, то захотел что-то спеть ребятам. А потом я услышал песню "Птахи". И понял, что я должен ее спеть. Надеюсь, мои ребята ее услышат".

"Так спеть к погибшим собратьям как тот, кто прожил это, не сможет ни один актер или певец без подобного опыта. Мне кажется, что это именно тот случай", - говорит глава "Культурного десанта" Коля Серга.

Справка о "Культурном десанте":

"Культурный десант" - это объединение военнослужащих творческих и креативных профессий, которые занимаются морально-психологическим обеспечением бойцов Сил обороны. Каждый месяц мобильные группы, в состав которых входят музыканты, поэты, актеры и другие артисты, дают до 200 выступлений на разных участках фронта, а также в военных госпиталях, реабилитационных центрах и тому подобное.

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