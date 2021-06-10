Девушка представила песню под названием "Малая".

Украинская актриса и певица Маша Краш представила дебютную авторскую песню "Малая".

В "Малой" Маша искусно совмещает покладистую наивную the girl next door, влюбившуюся в плохого парня, и смелую рисковую подружку, которая способна вырвать сердце и выбросить его в урну. Краш разбавляет последние музыкальные тренды ностальгическим вайбом из двухтысячных, видеоряд в розовых тонах бандитскими выходками. Умело миксует панкушность и сексуальность.

""Малая" не похожа ни на что из того, что я делала ранее. Она смелая, подвижная, панкушная и яркая. И видеоклип отображает песню на все сто процентов. Трек о наивной, где-то слишком доверчивой, где-то маленькой миловидной девочке, которая просто мечтает о большой сказочной любви, но встречает плохих, самовлюбленных, токсичных и недостойных ее парней. Или она слишком многого от них хочет?", - говорит Маша.

Кто такая Маша Краш:

Мария Кондратенко - актриса, певица, суперфиналистка шоу "Голос страны". Стала известной после съёмок в сериале "Школа". В 2020 взяла псевдоним Маша Краш и начала работать с Игорем Тарнопольским.

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Автор: Диана Могилевич