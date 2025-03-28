Премьера ленты с Томом Хиддлстоном в Украине состоится уже этим летом.

Кинокомпания Adastra Cinema обнародовала тизер фантастического фильма "Жизнь Чека". Основой для создания картины стала одноименная новелла знаменитого американского писателя Стивена Кинга ("Останься со мной", "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля"). Стало известно, когда лента появится в украинском прокате.

"Жизнь Чака" - это жизнеутверждающая история о трех этапах необычной жизни мужчины Чарльза "Чака" Кранца. По сюжету имя главного героя внезапно становится известным на весь город.

Причиной стало его приветствие, которое появляется повсюду - на баннерах, радио, в сети, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но поговаривают: если он умрет - с ним погибнет весь мир.

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В главного персонажа в ленте перевоплотился британский актер Том Хиддлстон, известный по роли Локи во франшизах "Тор" и "Мстители". Он также снимался в готическом хорроре "Багровый пик".

В фильме также играет Марк Хэмилл - легендарный Люк Скайуокер из "Звездных войн", который с начала полномасштабной войны стал амбассадором UNITED24. В "Жизни Чака" появится и Карен Гиллан - звезда "Джуманджи" и "Стражей Галактики".

Режиссером и сценаристом фильма стал Майк Флэнаган ("Падение дома Ашеров"), который уже не впервые работает над экранизациями произведений Кинга. В частности, он работал над картинами "Доктор Сон" и "Игра Джеральда".

Лента получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто. Критики позитивно восприняли фильм, так Deadline Hollywood Daily считает, что теплота и искренность ленты "могут стать секретным ингредиентом для достижения культовости". А Чейз Хатчинсон написал для The Wrap: "вы почувствуете неизбежную и потрясающую тяжесть бытия, но в то же время "Жизнь Чака" поразит вас в самое сердце красотой существования".

Премьера картины "Жизнь Чака" в украинском прокате состоится в июне этого года.

Напомним, ранее вышел дебютный тизер фильма ужасов "Ритуал". Главную роль в хорроре исполнил Аль Пачино, который перевоплотился в священника. Новая картина выйдет на большие экраны в Украине уже в июне этого года.

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