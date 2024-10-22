По роману Стивена Кинга 'Кэрри' снимут новый сериал

Пока что точная дата выхода сериала не объявлена.

Через 50 лет после выхода на свет, культовый роман Стивена Кинга "Кэрри" возвращается на экраны, и за новую адаптацию берется знаменитый режиссер ужасов Майк Фланаган.

Первый опубликованный роман Кинга, "Кэрри", увидел свет в 1974 году и стал основой для нескольких киноадаптаций. Самая известная из них — это фильм Брайана Де Пальмы, выпущенный в 1976 году, который заслуженно считается одной из лучших интерпретаций книги.

Теперь стало известно, что Фланаган, известный по работе над сериалом "Призраки дома на холме", совместно с Amazon создаст восьмисерийную версию этой классической истории.

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Главной героиней романа является школьница-аутсайдер Кэрри Уайт, которая внезапно обнаруживает у себя телекинетические способности и решает использовать их, чтобы отомстить тем, кто долгие годы издевался над ней.

Новая версия Фланагана будет "смелым и актуальным пересказом истории Кэрри Уайт, которая росла в одиночестве под строгим контролем матери".

В синопсисе также говорится: "После внезапной смерти отца, Кэрри оказывается в новом школьном коллективе, где сталкивается с буллингом, разрушившим её жизнь, а также обнаруживает свои сверхъестественные силы".

После успешного оригинала 1976 года, в 1999 году был снят сиквел под названием "Ярость: Кэрри 2", а в 2002 году вышла телевизионная версия. Позже, в 2013 году, Кимберли Пирс сняла ремейк с Хлоей Грейс Морец в главной роли.

Хотя Фланаган присоединился к работе над франшизой позже остальных, это будет его четвертая работа по мотивам произведений Кинга. Недавно он завершил съемки фильма "Жизнь Чака", основанного на рассказе 2020 года, а до этого он снял "Доктора Сна" в 2019 году и "Игру Джеральда" для Netflix в 2017 году.

Новость о новом проекте режиссера вызвала бурные обсуждения среди поклонников. В социальной сети X пишут:

"Я был скептичен, пока не увидел имя Майка Фланагана"

"Если бы не Фланаган, я бы был недоволен, но с ним это должно получиться"

"Фланаган уже успешно адаптировал книги Генри Джеймса и Эдгара Аллана По для сериалов, так что я уверен, что и с "Кэрри" у него все получится"

Ранее Фланаган адаптировал классические произведения, такие как "Призраки поместья Блай" Джеймса и "Падение дома Ашеров" Эдгара Аллана По для Netflix.

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