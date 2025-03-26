Знаменитый актер перевоплотился в священника.

Киностудия XYZ Films представила дебютный тизер к фильму ужасов "Ритуал". Это мистический триллер, в котором рассказывается об обряде экзорцизма. Стало известно, когда ждать премьеру нового хоррора в украинском прокате.

Главные роли в ленте исполнили известные актеры: американец Аль Пачино ("Крестный отец", "Лицо со шрамом") и британец Дэн Стивенс ("Гость", "Легион"). Режиссером картины стал британский писатель Дэвид Миделл ("Убийство Кеннета Чемберлена").

Фильм основан на реальных событиях. Основой для ленты стал задокументированный случай одержимости демонами и экзорцизмом американки Эммы Шмидт. Над женщиной, настоящее имя которой Анна Эклунд, проводили ритуал экзорцизма.

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В центре сюжета два священника - Теофилус Ризингер (Аль Пачино) и Джозеф Штайгер (Дэн Стивенс). Каждый из них сталкивается с собственными проблемами, в частности, первый переживает кризис веры, а второй не может распрощаться с трагическим прошлым.

В то же время перед ними возникает еще одна задача. Они объединяются, чтобы спасти Эмму Шмидт, которую сыграла Эбигейл Коуэн. Она одержима демонами, из-за чего нуждается в ритуале экзорцизма. Священники пытаются изгнать демонов из женщины и участвуют в жутком ритуале. В актерский состав фильма также вошли Эшли Грин и Патриция Хитон.

Премьера ленты в украинском прокате состоится летом 2025 года. Ожидается, что фильм появится на больших экранах в первых числах июня.

Напомним, ранее вышел новый трейлер сериала "Доктор Кто". Продолжение перезапуска культовой киноленты с Шути Гатвой в главной роли выйдет уже 12 апреля. Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

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