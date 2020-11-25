Перед началом съемок сценаристы фильма опрашивали прохожих на улице о том, что они знают о Василии Стусе.

28 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в 23:20 на "1+1" состоится телепремьера украинской полнометражной ленты "Запрещенный" о великом и несломленном поэте, диссиденте, борце за независимость Украины Василии Стусе.

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В основе сюжета - история участия Василия Стуса в диссидентском движении, его веры в Украину и любви, которая делала поэта сильнее. В частности, в фильме изображен день, который стал переломным событием в жизни Стуса и украинской интеллигенции - 4 сентября 1965 года. 27-летний поэт принял участие в первом общественном протесте против массовых политических репрессий в Советском Союзе в послевоенное время, за что был отчислен из аспирантуры Института литературы им. Т. Шевченко.

5 фактов о фильме "Запрещенный"

Сначала ленту назвали "Стус - Птица души". Ведь именно так назывался последний изъятый в лагере сборник стихов Василия Стуса. Сборник переводов "Птица души" Василий Стус написал, когда отбывал наказание в советском лагере строгого режима для осужденных за "особо опасные государственные преступления". В тюремной тетради насчитывалось около трех сотен стихов известных зарубежных поэтов.

Основные съемки "Запрещенного" проходили в Киеве. В частности, локацией для реконструкции событий в кинотеатре "Украина" стало специальное помещение Дворца культуры имени Королева. А на улице Крещатик, возле арки с выходом на Лютеранскую, воссоздали момент самосожжения бывшего воина УПА, общественного деятеля Василия Макуха, в знак протеста против коммунистической тоталитарной системы. Отдельные кадры были отсняты в колонии строгого режима в Березани.

На роль Василия Стуса, которую в итоге воплотил Дмитрий Ярошенко, претендовало около 50 кандидатов. Возможность сыграть поэта актер называет большой ответственностью и честью. Дмитрий Ярошенко признается, что перед первыми кинотеатральными показами ленты очень волновался. Но когда увидел, как после сеанса зрители аплодируют со слезами на глазах, понял, что и он, и создатели ленты все сделали правильно.

Среди самых тяжелых моментов во время работы над фильмом Дмитрий Ярошенко выделяет сцену, когда кагебистка сжигает стихи Василия Стуса, и момент его смерти. Эти кадры снимали в колонии строгого режима города Березань. По словам актера, атмосфера места и воспроизводимых событий были настолько тяжелыми, что он не смог сдержать слезы.

Перед началом съемок сценаристы фильма опрашивали прохожих на улице о том, что они знают о Василии Стусе.

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Автор: УНИАН