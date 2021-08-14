Певицы Cardi B и Lizzo представили клип на свою новую песню Rumors. Видео создала известная украинка Таня Муиньо - клипмейкер, которую уже номинировали на премию MTV VIDEO MUSIC AWARDS за ролик для Lil Nas X.
Новое видео с песней от Cardi B и Lizzo уже опубликовано на официальном YouTube-канале одной из певиц.
Сюжет клипа показывает зрителям певиц в образе греческих богинь. Беременная Cardi B танцует с оголенным животом, а пышнотелая Lizzo показывает смелый тверк и на своем примере доказывает: не стоит стесняться своего тела.
Графика видео приятно удивила фанатов. Клип от украинки Тани Муиньо взбудоражил сеть. Многие отметили, что им было немного странно видеть тверк на фоне амфор и греческих коллон, однако послевкусие все равно осталось приятным.
"Взрыв мозга", "это новый гимн бодипозитива", "беременная Карди - настоящая богиня", - написали комментаторы под новым клипом.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Лобода выпустила песню "Vogue" сразу на двух языках - русском и украинском (аудио)
- Маричка Падалко на премьере "Щенячий патруль в кино" вспомнила дубляжный опыт
- Тина Кароль и KAZKA выпустили дуэтную песню (аудио)
- Себастиану Стэну – 39: чем еще запомнился звездный актер фильмов Marvel
- Хэлли Берри – 55: знаковые роли первой в истории темнокожей обладательницы "Оскара" лучшей актрисе