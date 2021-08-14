Видео уже называют одной из лучших работ клипмейкера из Украины.

Певицы Cardi B и Lizzo представили клип на свою новую песню Rumors. Видео создала известная украинка Таня Муиньо - клипмейкер, которую уже номинировали на премию MTV VIDEO MUSIC AWARDS за ролик для Lil Nas X.

Новое видео с песней от Cardi B и Lizzo уже опубликовано на официальном YouTube-канале одной из певиц.

Сюжет клипа показывает зрителям певиц в образе греческих богинь. Беременная Cardi B танцует с оголенным животом, а пышнотелая Lizzo показывает смелый тверк и на своем примере доказывает: не стоит стесняться своего тела.

Графика видео приятно удивила фанатов. Клип от украинки Тани Муиньо взбудоражил сеть. Многие отметили, что им было немного странно видеть тверк на фоне амфор и греческих коллон, однако послевкусие все равно осталось приятным.

"Взрыв мозга", "это новый гимн бодипозитива", "беременная Карди - настоящая богиня", - написали комментаторы под новым клипом.

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Автор: Полина Кузенко