Премьера фильма запланирована на 20 мая.

Культовая независимая киностудия А24 выпустила первый трейлер драматического триллера Men.

Ролик опубликовал на YouTube-канале студии.

Главные роли в фильме исполнили канадская актриса Джесси Бакли и Рори Киннир.

Съемки фильма проходили в Великобритании с 19 марта по 19 мая 2021 года.

Премьера фильма запланирована на 20 мая.

Фильм Men: трейлер

Фильм Men: что известно о картине

Режиссером фильма выступил Алекс Гарленд, снявший "Из машины", "Аннигиляцию", "28 дней спустя" и "Пляж".

Это его первый художественный фильм после "Аннигиляции", вышедшей в 2018 году.

Сюжет. Фильм рассказывает о молодой женщине, которая переживает смерть бывшего супруга. Она отправляется в тихую деревню, ее ждут пугающие и загадочные события...

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