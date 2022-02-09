Вышел трейлер фильма Men / скриншот
Культовая независимая киностудия А24 выпустила первый трейлер драматического триллера Men.
Ролик опубликовал на YouTube-канале студии.
Главные роли в фильме исполнили канадская актриса Джесси Бакли и Рори Киннир.
Съемки фильма проходили в Великобритании с 19 марта по 19 мая 2021 года.
Премьера фильма запланирована на 20 мая.
Вышел трейлер фильма Men / скриншот
Фильм Men: трейлер
Фильм Men: что известно о картине
Режиссером фильма выступил Алекс Гарленд, снявший "Из машины", "Аннигиляцию", "28 дней спустя" и "Пляж".
Это его первый художественный фильм после "Аннигиляции", вышедшей в 2018 году.
Вышел трейлер фильма Men / скриншот
Вышел трейлер фильма Men / скриншот
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Вышел трейлер фильма Men / скриншот