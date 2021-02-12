Дата премьеры нового сезона шоу пока неизвестна.

Стало известно, как сценаристы продолжения «Секса в большом городе» объяснят зрителям отсутствие на экране одной из четырех главных героинь проекта – Саманты Джонс.

Читайте такжеСМИ узнали, кто заменит Саманту в сериале "Секс в большом городе"Об этом рассказала главный контент-директор HBO Max Кейси Блойс, пишет Vanity Fair.

В сети слухи о том, что по сюжету новой части истории Саманта умрет, но Блойс опровергла эту информацию.

«В сериале, как и в реальной жизни, люди приходят в вашу жизнь и уходят из нее. Дружба угасает, и начинается новая. Так что я думаю, что все это очень показательно для реальных этапов, реальных этапов жизни… Сценаристы пытаются правдиво рассказать историю о том, каково это - быть 50-летней женщиной в Нью-Йорке. Друзей, с которыми вы близки в 30, может не остаться в вашей жизни к 50 годам», - отметила она.

«Секс в большом городе»: что известно о сериале и продолжении

Американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом.

Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг – они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.

Дата премьеры нового сезона шоу пока неизвестна. Факт, что исполнительница роли Саманты Джонс актриса Ким Кэтролл отказалась принять участие в съемках. по слухам, отказ связан с конфликтом с Сарой Джессикой Паркер, сыгравшей Кэрри Брэдшоу.

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Автор: УНИАН