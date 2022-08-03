Если вы хотите немного окунуться в мир романтики, тогда эта подборка специально для вас.

Впереди пятница, а это значит, что пришло время для романтического вечера со своей второй половинкой. Предлагаем вам посмотреть пять новых проникновенных фильмов, которые точно вам понравятся.

"Пурпурные сердца"

Молодая певица соглашается на фиктивный брак с морпехом. Обстоятельства складываются так, что ему вскоре предстоит отправиться на службу. Одна трагедия изменит их жизнь навсегда. Только под страхом потерять друг друга, они обретут самые искренние чувства и веру в большую и светлую любовь.

"Доводы рассудка"

Восемь лет назад главная героиня была влюблена в красавчика, который к тому же отвечал ей взаимностью. Но тогда общественность была против их союза, из-за чего они и расстались. Спустя много лет они вновь встретятся, и взглянут друг друга в глаза уже по-другому. Дадут ли они второй шанс своим чувствам?

"Идеальное сочетание"

Менеджеру из лос-Анджелеса крайне необходимо заполучить выгодного клиента. Ради этого она готова даже устроиться работать на ферму. Но все ее планы рушит суровый и загадочный местный житель. Как сложатся отношения между двумя разными людьми - смотрите.

"Между здравствуй и прощай"

Клэр и Эйдан решают расстаться перед поступлением в колледж - без особых душевных терзаний. Говорят, если хочешь уйти - уходи. Но не в этом случае. Перед тем как расстаться навсегда, они решают провести прощальное свидание. Смогут ли они после этого отпустить друг друга?

"Апокалипсис любви"

Фират погряз в долгах, а его рекламное агентство обанкротилось. На йога-ретрите он влюбляется в певицу и отправляется с ней в путешествие, чтобы найти себя. И, конечно, именно там он и испытает самое прекрасное чувство на планете.

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