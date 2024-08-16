Стала известна дата выхода сериала.

В субботу, 24 августа, в 19:00 на телеканале Бигуди состоится телевизионная премьера легендарного турецкого телесериала "Постучи в мою дверь" (Sen Çal Kapımı), который впервые покажут в Украине.

Романтическая комедия о глубокой любви, которая началась с ненависти, состоит из двух сезонов и 52 эпизодов и впервые появится на экранах зрителей канала.

"Турецкие сериалы всегда пользовались высоким спросом среди киноманов всего мира, и мы это видим по запросам наших зрителей. Поэтому уверены, что сериал "Постучи в мою дверь", который стал мировым хитом, найдет расположение среди аудитории Бигуди", - прокомментировала Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала Бигуди.

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В главных ролях известные турецкие актеры - Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Биге Онал, Неслихан Елдан, Эврим Доган и другие, которые уже полюбились фанатам турецких телесериалов.

Сериал также успел завоевать сердца зрителей не только в Турции, но и за рубежом, и готов покорять украинскую аудиторию - для этого телеканал Бигуди подготовил качественную озвучку героев на украинском языке. К слову, финальная серия "Постучи в мою дверь" в сентябре 2021 года на турецком телевидении побила предыдущий рекорд по обсуждениям в 7,8 миллиона твитов, установленный до этого эпизодом "Долгая ночь" телесериала "Игра престолов".

О чем сериал "Постучи в мою дверь"

Главная героиня Эда Йылдыз (Ханде Эрчел) с детства живет вместе со своей тетей Айфер (Эврим Доган) после того, как ее родители трагически погибли. Девушка работает в семейном цветочном магазине и мечтает уехать на стажировку в Италию, но лишается стипендии, которую местное архитектурное бюро "Art Life" выделяет для талантливых студентов. Разозлившись, Эда решает отомстить владельцу бюро - архитектору Серкану Болату (Керему Бюрсину). Знакомство молодых людей, начавшееся со ссоры, оборачивается неожиданным договором. Эда получит полностью оплаченную поездку в Италию, если два месяца будет притворяться девушкой Серкана, чтобы он смог вернуть свою бывшую девушку Селин (Биге Онал), которая решила выйти замуж вскоре после развода. Чем закончится эта авантюра для главных героев - смотрите в сериале с 24 августа.

"Постучи в мою дверь" - это целый мир, в котором каждый найдет что-то близкое для себя: от ярких образов до глубоких тем, которые поднимаются в сюжете - этот сериал оставит след в сердце каждого зрителя. Захватывающий сюжет будет держать в напряжении до последнего момента, а также познакомит ближе с турецкой культурой и традициями.

Не пропустите телевизионную премьеру "Постучи в мою дверь" на телеканале Бигуди - с субботы, 24 августа, каждые выходные в 19:00, а для удобства просмотра используйте платформу Киевстар ТВ.

К слову, для того, чтобы телеканал Бигуди был в перечне каналов вашего телевизора/приемника (для настройки приема Бигуди через Т2), необходимо провести процедуру повторного сканирования телеканалов.

Что известно о канале Бигуди

Бигуди - это украинский развлекательный телеканал, который наполняет яркими эмоциями. Канал о страсти и любви, о настоящих, захватывающих и драматических историях из жизни, вместе с героями любимых сериалов и шоу. Наполнение сетки состоит из украинских, турецких и европейских сериалов, а также программ собственного производства 1+1 media.

Напомним, ранее стало известно, что телеканал ТЕТ снимает продолжение комедийного сериала "Успеть до 30".

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