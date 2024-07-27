Создатели ленты рассказали первые подробности.

Стриминговый сервис Amazon объявил, что уже работает над приквелом популярного сериала "Пацаны" (The Boys). Он будет называться "Восхождение Воут" (Vought Rising). Об этом пишет издание Deadline.

Создатели ленты анонсировали это на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Главным событием станет возвращение актеров Дженсена Эклза и Аи Кэш к своим ролям Солдатика и Штормфронт.

"Мы рады представить вам следующий сумасшедший сериал из мира "Пацанов". Это будет запутанная детективная история 1950-х годах. В центре внимания - ранние подвиги Солдатика и преступления Штормфронт, которая была женой основателя корпорации "Воут Интернешнл". Поэтому мы с нетерпением ждем, чтобы это все увидели зрители", - отметили создатели "Пацанов".

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К слову, исполнительными продюсерами приквела сериала станут Эрик Крипке и Пол Греллонг.

Что известно известно о сериале "Пацаны"

Антисупергеройский сериал "Пацаны" снят по мотивам популярного комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Эта лента показывает, как супергерои злоупотребляют своими сверхспособностями, вместо того, чтобы использовать их на пользу. 13 июня этого года состоялась премьера 4-ого сезона, который насчитывает восемь эпизодов. Также американские СМИ отмечали, что сериал "Пацаны" вероятно продолжат на пятый сезон, который, по слухам, будет последним.

Напомним, ранее стало известно, что у "Пацанов" может появиться еще один спин-офф.

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