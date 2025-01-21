Испытание беременностью: премьера третьего сезона комедии 'Ромео и Джульетта из Черкасс' уже скоро на ТЕТ

На телеканале ТЕТ покажут долгожданное продолжение любимой семейной комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс". В третьем сезоне настроения главных героев будут вспыхивать от малейших мелочей, ведь вместе с Юлей забеременеет все семейство Капуленко и Монтенко.

В финальных сериях второго сезона комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс" сваты в конце концов успокоили феромоны и вернулись в законные браки - Толя понял, что по-настоящему любит свою грациозную Валю, а Степа осознал, что жить не может без консервативной Веры. Поэтому в премьерных сериях третьего сезона Капуленки и Монтенки развернут новое ожесточенное противостояние - на этот раз за звание лучшего дедушки и бабушки. Своего еще нерожденного внука или внучку они окружат таким вниманием, что допекут Юлю и Рому до живого и превратят мечту всей их жизни в нешуточное испытание. Родители беспрестанно будут совать носы в отношения, бизнес, бюджет, быт и даже постель детей, доводя их до безумия.

Семейные страсти на экране неизменно будут воплощать несравненные актеры комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс" - Назар Заднепровский, Андрей Пономаренко, Вера Кобзарь, Маргарита Бахтина, Константин Войтенко и Полина Василиса. В третьем сезоне главный каст усилят Дарья Петрожицкая, Дмитрий Соловьев, Дмитрий Вивчарюк, Антонина Хижняк, Леся Самаева, Артемий Егоров и другие.

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Уникальная комбинация семейных ценностей и бытового юмора ждет зрителей в продолжении комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс 3". Премьера уже скоро на телеканале ТЕТ.

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