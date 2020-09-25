Американский актер Вин Дизель записал дебютную песню под названием «Feel Like I Do».

Читайте такжеБез сюжета, но "до мурашек": Астафьева представила снятый в Исландии клип (видео)Композицию он презентовал в своем Instagram.

«Я давно обещал выпустить собственную музыку. Вы вдохновили меня на то, чтобы выйти из зоны комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как всегда, надеюсь, что вы будете мной гордиться», – отметил он.