Вин Дизель записал песню / фото instagram.com/vindiesel
Американский актер Вин Дизель записал дебютную песню под названием «Feel Like I Do».
Читайте такжеБез сюжета, но "до мурашек": Астафьева представила снятый в Исландии клип (видео)Композицию он презентовал в своем Instagram.
«Я давно обещал выпустить собственную музыку. Вы вдохновили меня на то, чтобы выйти из зоны комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как всегда, надеюсь, что вы будете мной гордиться», – отметил он.
Трек записан с норвежским ди-джеем Kygo.
Песня Вина Дизеля Feel Like I Do
Вин Дизель: путь к славе
- Свою первую роль Вин Дизель исполнил в 1990 году в драме Пенни Маршалл «Пробуждение». Актер, сыгравший неприметную роль санитара, даже не был указан в титрах. А сам фильм позже был номинирован на премию «Оскар».
- В начале 2000 года вышло сразу две картины с участием Вина Дизеля. 30 января снова на кинофестивале «Сандэнс» состоялась премьера фильма Бена Янгера «Бойлерная», где актёр снялся в относительно небольшой роли брокера Криса Варика. В это же время на американском телевидении был показан фильм «Черная дыра», где Вин Дизель сыграл пока еще никому неизвестную роль Риддика.
- 2001 год закрепил успех Вина Дизеля. 18 июня на американские экраны вышел боевик «Форсаж» режиссера Роба Коэна, где актёр сыграл роль Доминика Торетто.
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