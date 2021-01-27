По мотивам романа "Великий Гэтсби" снимают сериал

Роман несколько раз адаптировали для большого экрана.

A+E Studios и ITV Studios America снимают сериал по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Читайте также"Манк", "Душа" и "Бриджертоны": AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 годаОб этом сообщает The Hollywood Reporter. Отмечается, что сценарий для сериала напишет писатель Майкл Херст («Элизабет», «Тюдоры», «Викинги»). С ним будет работать кинопродюсер Майкл Лондон. Кроме того, в проекте участвуют наследники Фицджеральда. «Великий Гэтсби»: другие экранизации Известно, что роман получал адаптацию для большого экрана несколько раз: в 1926-м году с Уорнером Бакстером,

в 1949-м с Аланом Рэдом,

в 1974-м с Робертом Редфордом,

в 2013-м с Леонардо ДиКаприо. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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