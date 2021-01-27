По роману "Великий Гэтсби" снимут сериал / скриншот
A+E Studios и ITV Studios America снимают сериал по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».
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Отмечается, что сценарий для сериала напишет писатель Майкл Херст («Элизабет», «Тюдоры», «Викинги»). С ним будет работать кинопродюсер Майкл Лондон.
Кроме того, в проекте участвуют наследники Фицджеральда.
«Великий Гэтсби»: другие экранизации
Известно, что роман получал адаптацию для большого экрана несколько раз:
- в 1926-м году с Уорнером Бакстером,
- в 1949-м с Аланом Рэдом,
- в 1974-м с Робертом Редфордом,
- в 2013-м с Леонардо ДиКаприо.
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